Softbol de 50 años y más de Panamá Este inicia segunda ronda de liga

La Liga de Softbol de 50 años y más de Panamá Este iniciará este domingo la segunda vuelta de los seis clasificados en este torneo, el cual se desarrolla en el Complejo Deportivo Los Almendros, en el corregimiento de Juan Díaz.

En el primer partido, programado para las 8:45 de la mañana, jugarán Tocumen vs Trililin, seguido de los encuentros entre Club HR vs Bodegueros y los Bocatoreños residentes en la capital vs Thunder.

Publicidad

Cumplida la primera ronda de los seis clasificados, los Bodegueros lideran el torneo con 5-0, seguido de Trililin (4-1), Tocumen (3-2), Bocatoreños residentes en la capital (2-3), Club HR (1-4) y Thunder (0-5).

Horacio Rodríguez, organizador de la liga, explicó que de esta fase clasifican los cuatro primeros equipos a las semifinales.

Adicional a los partidos de la liga, la preselección de 65 años y más de Panamá Este, la cual se prepara para el torneo nacional de la categoría, jugará un amistoso ante Los Viajeros.

Contenido Premium: 0