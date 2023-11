Softbol de 50 años y más en cerrada lucha por clasificación

La Liga de Softbol de 50 años y más, que tiene como sede el Complejo Deportivo de Los Almendros, en Juan Díaz, mantiene una reñida competencia por los puestos de las semifinales a falta de tan solo dos fechas para que concluya la segunda fase.

Los Bodegueros, con marca de 8-0, es el único equipo que está clasificado para la siguiente fase, a la cual accederán los cuatro mejores equipos.

Después siguen Trililin (5-3), Tocumen (4-4), Club HR (3-5), Bocatoreños residentes en la capital (3-5) y Thunder (1-7).

Para este domingo 3 de diciembre la jornada la abrirán a las 8:45 de la mañana los Bocatoreños residentes en la capital vs el Club HR, seguido de los partidos Bodegueros vs Trililin y Tocumen vs Thunder.

Además habrá un partido amistoso entre Villalobos vs los Bocatoreños residentes en la capital en la categoría de 60 años y más.

En los resultados de la última jornada, el Club HR venció 8-4 a Thunder, Bodegueros 13-2 a Tocumen y los Bocatoreños residentes en la capital 8-7 a Trililin.

