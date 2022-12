Softbol de 50 años y más, en la recta final

La Liga de Softbol de 50 años y Más de Panamá Este, que se disputa en el complejo deportivo de Los Almendros, en Juan Díaz, entra en la recta final.

Faltando solo una jornada para que concluya la serie regular, el equipo de Trililin ocupa el primer lugar con 15-3, seguido de los Bodegueros (14-3), Bocas del Toro B (11-6) y Tocumen (11-8).

Después siguen Los Almendros (8-10), Villalobos (6-13), HR (5-13) y Thunder (2-16).

Para este domingo, la jornada iniciará a las 9 a.m. con el partido entre Bocas del Toro B vs Villalobos, seguido de Tocumen vs Trililin y Thunder vs Los Almendros.

En los resultados de la última fecha, HR derrotó a Los Almendros 17-9, Villalobos a los Bodegueros 9-7, Trililin 5- Bocas del Toro B 3 y Tocumen 6- Thunder 3.

