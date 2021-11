Softbol del Club HR con doble jornada

La liga de softbol del Club HR tendrá dos jornadas consecutivas cuando se juegue este domingo 28 y lunes 29 de noviembre.

El domingo, la jornada se disputará en el MVP Sport City. En el cuadro N.°1, iniciando a las 8:45 a.m, jugarán HR vs Villalobos en doble juego, seguido también de un doble partido entre Thunder vs Los Almendros.

En el cuadro N.°2, a las 8:45 a.m., jugarán Los Bodegueros vs Trililin, también en doble juego.

El lunes 29 de noviembre las acciones se trasladan al Complejo Deportivo Los Almendros iniciando a las 8:45 a.m. con el partido entre Trililin vs Los Almendros.

Luego jugarán Bodegueros vs HR; y Thunder vs Villalobos en doble juego cerrarán la jornada.