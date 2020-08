SOSA. ‘HARÉ TODO LO POSIBLE PARA RECUPERARME’

El “infielder” panameño Edmundo Sosa, de los Cardenales de San Luis, señaló que no padece síntomas tras resultar positivo por COVID-19.

Los Cardenales dieron a conocer ayer la información luego de que el panameño y otros cinco compañeros autorizaran a la franquicia a divulgar sus nombres.

En su cuenta de Instagram, el grandes ligas manifestó: “Lamentablemente he dado positivo al COVID-19, después de seguir todas las reglas y los protocolos que la MLB y los Cardenales nos impusieron. Hasta ahora no he sentido síntomas”.

“Haré todo lo posible para recuperarme y aportar a mi equipo. Espero que todos respeten la privacidad de mi familia”, añadió.

Sosa, de 24 años, debutó en la Gran Carpa el 23 de septiembre de 2018.