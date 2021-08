Sporting apuesta por la formación integral de sus juveniles

Con más de 30 años de experiencia en la formación de jugadores, principalmente en las categorías menores del Sporting de San Miguelito, el profesor José Montenegro se considera un privilegiado por haber tenido la oportunidad de contribuir al crecimiento y desarrollo de jugadores que hoy día son profesionales ejemplares y que han llegado a disputar mundiales de futbol de categorías juveniles y mayor, como Gabriel “Gavilán” Gómez.

El profesor ha tenido muchas facetas dentro del club rojinegro, se ha desempeñado como técnico en primera división y actualmente es entrenador y coordinador de las categorías menores o fuerzas básicas.

Para el “profe”, las fuerzas básicas son la parte más importante de un club porque “son la base de una pirámide” y _señaló_ hay quienes en ocasiones comenten el error de no darle la importancia debida. “Un error que sucede mucho en Panamá es colocar al que menos sabe en las categorías menores, cuando es el que más debería saber. Cuando tú establece bases sólidas, ese edificio no se cae”, indicó.

Y es lo que se busca en el Sporting, ir fortaleciendo más y más las bases del club.

Con Sporting, Montenegro ha tenido momentos de mucha gratificación y contó que uno de ellos se dio hace poco, con el regreso a la institución del veterano volante “Gavilán” Gómez, quien se formó desde los 8 años en la entidad académica y a quien hizo debutar en la primera división del fútbol nacional con solo 14 años. “Volví a tenerlo hace cinco meses atrás, que me toco dirigir dos partidos de primera división por el asistente”, recordó.

“Para mí fue gratificante recordar al niño que llegó con cara sucia y despeinado al 28 de Diciembre (hoy Estadio Bernardo Candela Gil), con muchas aspiraciones y sueños. Verlo ahora maduro y a punto de terminar su carrera exitosa me llena de satisfacción porque vi prácticamente una carrera coronada y tuve mucho que ver en eso”, manifestó el coordinador académico.

“Uno como formador espera que los muchachos que uno orienta alcancen sus metas y objetivos”, añadió.

Montenegro es educador físico y se dedicó desde temprano a trabajar con jóvenes, producto de su profesión.

“Precisamente, trabajando con un grupo de niños que llevamos a un nacional de futbol, fue cuando me vieron la gente del Sporting de San Miguelito y me invitaron a trabajar con ellos desde 1990. Fue un 31 de julio. Recuerdo claro que el profesor Diógenes Cabal (q.e.p.d.) me invitó a trabajar con el Sporting”.

Para Montenegro, un entrenador de niños/adolescentes debe enfocarse, primero que nada, en tener bien claro cuál es su objetivo. “Hay que formar, desarrollar seres humanos, porque ahí empieza. El futbol no se limita al deporte, primero formamos a la persona y en la persona establecemos esos valores que el deporte reclama”, señaló.

Un formador debe manejar muy bien la parte de metodología, pedagogía y didáctica; si no maneja esos conceptos, difícilmente tendrá éxito, resalta.