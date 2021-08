Sporting y Tauro abren tercera fecha de la Liga Panameña de Fútbol

Sporting de San Miguelito y el Tauro FC abrirán este viernes 20 de agosto la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El encuentro, correspondiente a la Conferencia Este, está programado para iniciar a las 7 de la noche en el estadio Javier Cruz del colegio Artes y Oficios.

El sábado 21 de agosto jugarán el CAI vs San Francisco a las 6 p.m. en el Agustín Muquita Sánchez de La Chorrera; Veraguas CD vs Herrera FC a las 4 p.m. en el estadio de Atalaya; y el Club Deportivo del Este vs Plaza Amador a las 6 p.m. en el estadio Maracaná.

Cerrarán la tercera jornada el domingo 22 de agosto los encuentros entre Alianza vs Deportivo Árabe Unido a las 5 p.m. en el estadio Javier Cruz; y Atlético Chiriquí vs Club Deportivo Universitario a las 5 p.m. en el estadio de San Cristóbal de David.