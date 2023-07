Sporting y Tauro darán inicio al torneo Clausura de la LPF

El Sporting de San Miguelito y el Tauro Fútbol Club serán los encargados de dar inicio al Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), el cual arrancará el viernes 21 de julio.

El partido entre taurinos y académicos tendrá como sede el estadio de Los Andes a partir de las 8 de la noche.

Publicidad

El sábado 22 de julio continuará la jornada con los encuentros entre Potros del Este vs Plaza Amador a las 4 p.m. en el estadio Javier Cruz del Artes y Oficio; Herrera FC vs Club Atlético Independiente (CAI) a las 6:15 p.m. en el estadio de Los Milagros de la ciudad de Chitré; y Umecit vs San Francisco a las 8:30 p.m. en el estadio de Atalaya.

La jornada se cerrará el domingo 23 de julio con los partidos entre el Deportivo Árabe Unido de Colón vs Alianza FC a las 4 p.m. en el estadio Armando Dely; y el Club Deportivo Universitario vs el Atlético Chiriquí a las 6:15 p.m. en el estadio de la Universidad Latina en Penonomé.

Una nota de prensa de la LPF informó que el torneo Clausura, que mantendrá el mismo formato (dos conferencias), estará terminando su ronda regular el 1 noviembre cuando se dispute la jornada 16.

Los playoffs se jugarán el sábado 11 de noviembre y el domingo 12 de noviembre. Las semifinales de Ida serán el 18 y 19 de noviembre, mientras que los partidos de Vuelta serán el 25 y 26 de noviembre. La gran final será el sábado 2 de diciembre.

Contenido Premium: 0