Suárez: Costa Rica fue inteligente contra Panamá

El seleccionador de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, destacó que su equipo fue "inteligente" para conseguir este jueves la victoria por 1-0 en casa sobre Panamá, que le permite meterse de nuevo en la pelea por clasificar al Mundial de Catar 2022.

"Así se juegan las eliminatorias, con las complicaciones que te dan enfrentar equipos fuertes como el panameño que está jugado bastante bien. Fuimos un equipo inteligente que supo manejar los momentos y lo que presentaba Panamá y por eso se ganó", declaró Suárez en la conferencia de prensa posterior al partido.

El seleccionador subrayó que los jugadores costarricenses estaban conscientes de "la situación crítica" del equipo en la tabla de posiciones y que lo dieron todo en el campo, aunque por momentos no le gustó el desempeño del equipo.

"Por ratos se jugó bien, pero no fuimos constates. Hubo momentos en los que la forma me gustó y momentos en que no me gustó", apuntó el entrenador.

Con la victoria de este jueves, Costa Rica marcha en el quinto lugar del octogonal eliminatorio de la Concacaf con 12 puntos en 9 jornadas, pero ahora solo a dos puntos de Panamá (14), que es cuarto por detrás de Canadá (19), Estados Unidos (18) y México (17).

El próximo domingo Panamá recibirá a Jamaica y Costa Rica visitará a México, mientras que el miércoles siguiente México será anfitrión de Panamá, y Jamaica de Costa Rica

Sobre el partido del domingo en México, Suárez afirmó que "siempre es un rival difícil" y que ello significa una motivación extra para los futbolistas costarricenses.