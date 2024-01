Sub-20 inicia camino con miras a buscar un cupo al mundial

La Selección Sub-20 de Fútbol de Panamá inició su preparación con miras al torneo Concacaf 2024, en el que buscará nuevamente clasificar a un mundial de la categoría.

Ayer, bajo la dirección del técnico Jorje Dely en el Estadio Luis Cascarita Tapia y entrenaron por espacio de dos horas.

El equipo panameño será cabeza de serie en el torneo Concacaf, por lo que no tendrá que disputar la fase preliminar que está programada entre el 23 de febrero y el 2 de marzo.

No obstante, el onceno nacional tendrá un fogueo cuando participe en el Torneo Sub-19 UNCAF FIFA Forward, a celebrarse del 19 al 25 de enero, en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento del CD Olimpia, en Tegucigalpa, Honduras.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), detalló que el entrenamiento inicióinició con una entrada en calor liderada por el preparador físico Juan Guillermo Walker.

Seguidamente los guardametas pasaron a sus trabajos personalizados en un arco con el preparador de porteros Donaldo González.

La sesión de esta mañana consistió en varios ejercicios dirigidos a trabajar la recuperación tras pérdida de balón y a cerrar las líneas de pases, todos a una alta intensidad.

Los entrenamientos seguirán toda la semana, de lunes a domingo, en horario matutino y contempla tres partidos amistosos, empezando este miércoles 10 de enero, a las 8:00 a.m., seguido del viernes a las 6:00 a.m. y el tercero el domingo, también desde temprano a las 6:00 a.m.

El elenco panameño tiene agendado viajar el próximo 17 de enero rumbo a territorio hondureño para el Torneo Sub-19 UNCAF FIFA Forward F, en el que debutará el viernes 19 de enero ante El Salvador.

