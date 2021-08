Súper récords del béisbol de Panamá

En el béisbol hay un axioma que dice: “todos los récords están hechos para ser rotos". Y agregamos no están inscritos en piedra. Nuestro béisbol tiene varios con esa etiqueta. Hace años escribimos algo, otros han tocado el mismo tema.

Sin considerar un orden de importancia, analizamos algo así como : " mi personal ránking", al estilo de Maury Allen en su libro "Los 100 mejores del béisbol".

Publicidad

Esta es nuestra historia. El lanzador santeño, Roberto "Flaco Bala" Hernández tiene dos registros: las 24 victorias seguidas y los 1,029 ponches recetados en una brillante carrera en la que ganó 87 partidos. La racha se inició con un triunfo sobre Metro por 7-1 y concluyó el 4 de marzo de 1995 cuando le ganó a Colón por 19-9. Su receptor casi siempre fue Eliécer Córtez. En su carrera ganó 87 partidos.

Los 21 ponches que el zurdo chiriano Alejandro Chávez le propinó a Veraguas el 13 de abril de 1950 luce una marca poderosa.

Los 37 ceros seguidos sin permitir carreras del derecho metropolitano Wilfrido Córdoba en 1981, es dura de batir. Ese año Sir Wilfrido tuvo foja en las tres series de 10-0 y lanzó un ‘No Hit No Run’ a Herrera.

Los dos "No Hit No Run" del metropolitano Roy Blake, forman parte del selecto grupo de las marcas "irrompibles". Esta doble hazaña sucedió en 1974 y 1978. Tuve la suerte de presenciar ambos y de levantar un boxscore.

El zurdo herrerano, Crispín Poveda, en dos ocasiones ponchó a 8 bateadores seguidos y nadie se ha acercado a ese registro.

Los 117 triunfos de Gilberto Méndez, luce fuerte entre las marcas irrompibles.

Darío Agrazal ganó siete títulos de máximo ponchador. Otra marca dura de batir.

Entre los bateadores, los 140 jonrones de Manuel Rodríguez, un récord difícil de superar.

Los 7 hits de Joaquín Franco en 1957 frente a San Blas, y en el mismo juego dos hits en un episodio, vaya si es dura esa marca. Además bateó 10 hits seguidos en dos partidos.

El santeño Alberto Saéz, en 1990, conectó 14 hits seguidos. Un récord increíble, poco divulgado pero realmente impresionante y duro de verdad. En esa cadena bateó de 17-14.

Rodolfo Aparicio, tiene dos registros, los 831 hits y las 222 bases robadas. Y otros más.

Los hermanos Eric y Tito Libio Espino, entre los dos batearon 963 hits. Y los hermanos Edys y Eustorgio González, entre ambos, ganaron 74 juegos para Herrera. Dupletas temibles. Los Espino ganaron sendos títulos de bateo en 1984 y 1988.

Rodolfo Aparicio, Luis Durán y José Solís, dieron 4 jonrones en un juego con el bate de aluminio. Pero todos jugaron con ese bate. Aparicio ese día memorable, 17 de abril de 1997, produjo 11 carreras

José Solís, el 4 de marzo de 1996, conectó dos jonrones e impulsó siete careras en una entrada -vs- Colón.

Los chiricanos Luis Murillo y Dimerson Nuñez también entran a los registros de dos jonrones en un episodio. Murillo lo hizo el 22 de febrero de 1999 frente a Veraguas y Dimerson logró la hazaña vs Herrera.

Rodolfo Aparicio y Ernesto Fosatty, tienen dos veces el ciclo en un juego, que es batear sencillo, doble, triple y jonrón.

José Solís, quien hizo historia, tiene marcas de 30 juegos bateando de hits , de 16 jonrones en serie a dos rondas, 20 en todo el torneo. Solís domina muchos récords ofensivos en las series a dos rondas.

Los 322 juegos seguidos de Jorge Luis Cedeño con Herrera, es otra marca imbatible.

José Solís ganó 4 títulos de bateo y Roberto Domínguez, cinco como líder jonronero.

En 1974, César Centella, de Panamá, se estafó 24 bases seguidas.

Cinco peloteros han ganado la triple corona: George Prescott (1950), Pedro Osorio (1951), Arturo Sanjur (1967), José Solís(1995) y Belarmino Campos (2018). No son tan irrompibles, pero de alta costura.

Virgilio Kaa, en su carrera produjo 522 carreras, otra marca vitalicia. Además bateó 103 jonrones.

Manuel Rodríguez (140) Virgilio Kaa (103), y Joel Vega, con 117, los únicos con más de 100 vuelacercas.

Manuel Rodriguez y sus dos hijos, hasta 2019, llevan 205 jonrones. Manuel dio 140, Manuel Rodríguez Rodríguez 45 y Manuel Rodríguez Leguísamo, 20.

El béisbol juvenil no se queda sin sus marcas importantes, lo mismo que las Pequeñas Ligas.

En las pequeñas Ligas, los 5 no hit no run en un año y los once (11 hits ) seguidos de José Murillo 111, son marcas poderosas, entre las que recuerdo. José también lanzó un ‘No Hit’ en Williamport a USA,

Los 39 triunfos consecutivos de los equipos de Panamá Metro en la categoría juvenil, entre 1987 y 1989, es un registro legendario.

En 1980, el chiricano Carlos Iván Ruiz, lanzó 4 blanqueos seguidos. En 1964, el chorrerano Matías Ruiz abanicó a 12 santeños seguidos. Al final dio 18 y ganó por 1-0 con un ‘No Hit’.

Otra hazaña, la de José Vega lV, de Herrera, quien ponchó a 22 bateadores de Metro el 21 de enero de 1984.

Abdiel Cumberbacht logró la proeza de robarse 11 bases en un juego en 1989 vs- Darién. Al final logró 37 robos en 39 intentos.

En enero de 1979, el zurdo Mauricio Ching, de Colón, sonó dos jonrones en el Juan Demóstenes Arosemena, uno con bases llenas para remolcar 7 carreras contra Herrera. También bateó de 6-6 con 3 dobles en un partido ante el Oeste. Después otros han bateado esa cantidad de hits y de dobles.

Sherman Obando y Alex Zapata, conectaron 8 jonrones en una temporada, otra marca casi imbatible, Zapata en dos torneos conectó 13 cuadrangulares.

Las hazañas de los hermanos Ricardo y Rafael Medina, al ganar sendos campeonatos de bateo. Ricardo en 1989 con .509 y Rafael en 1992 con 500, es curiosa. Rafael llegó a Grandes Ligas como lanzador.

Máximo Quintero, de Herrera, bateó 34 sencillos en 1988 y Aris Bustamante, 33.

El chiricano Omar Miranda ponchó a 5 bocatoreños en una entrada el 17 de enero de 1978.

En 1977, el chiricano Félix Castillo abanicó a 20 bocatoreños. Carlos Ríos, de Herrera, ganó 10 partidos al hilo en 1974 cuando tuvo marca de 14-2.

Ocho peloteros han bateado más de 100 hits en tornos juveniles : Adrián Montero, Lauren Flores, Aristides Bustamante, Giovanny Miranda, Javier García, Abrahan Rodríguez, Rodrigo Vigil, y Luis Jordán.

El año pasado el herrerano Abdiel Alonso, conectó 4 dobles en un juego frente a Chiriquí Occidente. Dio de 6-5.

En 1987, Aristides Bustamante bateó 41 hits en 69 turnos para ser campeón bate con .594. Orlando Miller en serie a dos vueltas, también bateó 41 hits en 1987, serie a dos vueltas.

Rafael Fernández, Alfonso Brown y RafaelMedina, ganaron la triple corona.

Rafael Medina, en 1989 -vs. Bocas del Toro remolcó 11 carreras.

Nadie ha ganado más títulos que Cristóbal Girón, una cadena de 9, ocho de ellos con Metro.

Y como dije al comienzo : “Mi personal ránking”