Tata: "El doblete de Messi fue lo más común de lo que pasó esta noche"

El argentino Gerardo "Tata" Martino, entrenador del Inter Miami, aseguró este sábado que el doblete firmado por Leo Messi en su regreso tras dos meses de baja "fue lo más común de todas las cosas que pasaron" en el partido ganado 3-1 contra el Philadelphia Union en la MLS.

"Probablemente lo que hizo sea lo más común de todas las cosas que pasaron esta noche. Estoy contento de que pudo completar 90 minutos, de que se sintió bien, lo otro les toca destacarlo a ustedes", dijo Martino en la rueda de prensa posterior al partido.

"Jugó todo el partido porque estaba bien para terminar el partido. Es muy difícil sacar a jugadores tan desequilibrantes", añadió el argentino.

Messi volvió a competir por primera vez desde el 14 de julio, cuando se lesionó en el tobillo derecho en la final de la Copa América ganada por Argentina contra Colombia.

El argentino alcanzó los catorce goles en la MLS y dio una asistencia al uruguayo Luis Suárez para el definitivo 3-1 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale (EE.UU.).

El Inter Miami, ya clasificado para los 'playoffs', suma 62 puntos en el Este de la MLS y es líder con diez puntos de ventaja sobre el Cincinnati.

Sin embargo, Martino destacó que para tener opciones de triunfar en la postemporada, su equipo debe seguir creciendo.

"No me puedo quedar con 30 minutos, porque tenemos la obligación de ser más consistentes. Manejar bien la pelota, mantener salidas limpias, lo hicimos bien en el primer tiempo, pero no lo pudimos sostener", consideró.

En la próxima jornada, el Inter Miami enfrentará al Atlanta United a domicilio sin poder contar con el español Sergio Busquets, sancionado.

