Técnico de Sporting San Miguelito resalta labor del juvenil Lucero

El técnico del Sporting San Miguelito, el uruguayo César Eduardo Méndez, resaltó el desempeño del jugador de 17 años Diomedes Lucero, quien el sábado vino desde la banca para anotar el gol que rescató un punto para los rojinegros ante el Club del Este.

“Estoy contento con Lucero, contento por Sporting y con este proyecto porque sabemos que estamos bien encaminados en lo que estamos buscando”, dijo Méndez tras finalizar el partido.

“El panorama cambió adelante (en ataque) porque Lucero se puso a jugar por detrás de los dos hombres en punta y creo que eso lo desacomodó bastante (al Club del Este)”, señaló.

Lucero, por su parte, agradeció la oportunidad dada por el ‘profe’. “Desde que entré mis compañeros me dieron mucho ánimo y eso me ayudó a darle con todo a la pelota”, comentó el juvenil. “Me sentí un poquito nervioso cuando me vino la pelota, pero tenía que resolver (…) Vi todo el ángulo y se la metí con potencia”, manifestó sobre su gol, en declaraciones publicadas en las redes sociales del club.

Sporting es tercero en la clasificación de la Conferencia Este con seis puntos, los mismos que el Plaza Amador y Árabe Unido, primero y segundo, respectivamente.

Quiere seguir progresando

Para el técnico Méndez, el haber solo recibido un gol en cuatro partidos “es bueno”. “Hay muchas cosas para mejorar y reforzar, creo que vamos encaminados hacia lo que estamos buscando, nuestros objetivos se están cumpliendo y apenas van cuatro jornadas”.

“Queremos seguir progresando, seguir avanzando, que se siga entendiendo nuestra forma de juego y vernos cada vez mejor, sabiendo que la gente de San Miguelito se sienta bien de que estamos peleando para estar arriba”, añadió en su entrevista post partido en COS, Canal 51.