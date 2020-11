Terence Crawford arriesga otra vez su cetro mundial

El campeón mundial welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el estadounidense Terence "Bud" Crawford, defenderá hoy su título ante el excampeón mundial, Kell Brook, en la estelar de la “Burbuja” del MGM Grand, de Las Vegas, Nevada.

"Él puede decir que nunca he enfrentado a alguien como él, y yo puedo decir que él nunca ha enfrentado a alguien como yo. Él no es el único oponente que entra a una pelea pensando que me va a noquear, así que eso no es nada nuevo para mí. Simplemente tendrá que estar a la altura de sus palabras. No soy yo quien se rinde en una pelea, pero no puedo decir lo mismo de él. Le deseo lo mejor”, expresó Crawford.

Crawford está invicto en 36 pleitos (27 KO), mientras que Brook tiene marca de 39 triunfos y dos derrotas (27 Ko).