Ticos están enfocados

El colombiano Luis Fernando Suárez, seleccionador de Costa Rica, aseguró este domingo que su equipo está enfocado, ha hecho siete de los últimos nueve puntos y eso le permite apostar a clasificarse al Mundial de Catar 2022.

"Estamos metidos en focalizarnos en el objetivo sin hacer caso al ruido de afuera; hemos hecho siete de nueve puntos y eso es lo que queríamos", indicó en una rueda de prensa, luego de sacar un empate sin goles con México en el Estadio Azteca.

Los costarricenses dieron una clase de buen planteamiento defensivo y secaron el ataque de México para mantenerse en el quinto lugar de la clasificación con 13 puntos, detrás de Canadá (22), Estados Unidos, México (18) y Panamá (17).

Según el estratega, el empate solo servirá si Costa Rica saca un resultado positivo el miércoles en Jamaica y después suma muchos puntos en casa ante Canadá y Estados Unidos y de visita a El Salvador, los partidos con los que cerrará la competición.

"Se puede valorar esto (el empate), si se consigue el objetivo primero que es la clasificación al Mundial", insistió.

Suárez elogió la inteligencia de los futbolistas costarricenses y la actitud, que confirmó este domingo, a pesar de que no pudo quitare la pelota a México.

"Lo más importante del equipo es que supo competir, no podemos competir con México en la posesión de la pelota; ellos tienen una fortaleza grande y tratamos que no se viera tanto, la idea fue no tirarnos tanto atrás. Recuperamos la pelota y pudimos generar peligro", observó.

En el primer tiempo y parte del segundo, Costa Rica dio prioridad a la defensa, pero con gran actividad en la mitad de la cancha y buscó contraatacar, con lo cual inquietó a la zaga mexicana; en la última media hora sí se echó atrás y aguantó la gran ola ofensiva de México.

"Veo que cualquiera que entra, hace las cosas por el grupo; los jugadores están pensando en el objetivo", concluyó.

Costa Rica alcanzó los cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014, pero quedó eliminado en la fase de grupos en Rusia 2018. Ahora el equipo necesita mejorar la ofensiva, que lleva apenas siete goles en 10 partidos, para buscar el pase a Catar.