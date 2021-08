Títulos nacionales en disputa

Cuatro boxeadores buscarán hoy consagrarse como campeones nacionales en la cartilla ‘Guantes de Acero By Zona Box 15’, la cual se realizará hoy en Los Andes Mall y que es organizada por la empresa G&V Entertainment.

En el combate estelar, el prospecto capitalino Jaime ‘Lethal Kid’ Muñoz disputará a 8 asaltos el cetro nacional pluma ante el venezolano radicado en Panamá Tony Gómez.

Ayer, en la ceremonia de pesaje oficial, los dos púgiles marcaron 126 libras exactas, por lo que quedaron habilitados para pelear por la corona.

Muñoz, de 23 años, es uno de los jóvenes boxeadores panameños con mayor proyección de tener éxito. A nivel olímpico formó parte de la selección nacional hasta que dio el salto al profesionalismo.

El púgil miembro de la cuadra ‘High Level Boxing’, de Roberto Mora y Edwin González, se presentará este combate con marca de 10 triunfos, una derrota, un empate y seis nocauts.

Por su parte, Gómez, de 34 años, ha enfrentado a clasificados mundiales panameños de la talla de Bryan ‘La Roca’ De Gracia y Jaime Arboleda, por lo que seguramente será un termómetro para el novel púgil istmeño.

En el pleito coestelar, el púgil darienita Gilberto ‘El Cacique’ Pedroza y el veragüense Orlando ‘El Jaguar’ Peñalba disputarán a 8 rounds el título nacional supermosca.

Tanto ‘El Cacique’ Pedroza como ‘El Jaguar’ Peñalba no tuvieron contratiempos en el pesaje oficial.

Pedroza pesó 115 libras exactas y Peñalba marcó 114 3/4.

Pedroza se presenta a este combate con marca de 18 triunfos, seis derrotas, dos empates y ocho nocauts. Por su parte, Peñalba se encuentra invicto en 10 combates, con un empate y dos nocauts.

Cuatro combates más completan la función. Leonardo Carrillo (Colombia) vs Nixon Ankuash (Ecuador) a 9 rounds y 122 libras; Robinson Aragón vs Marlon Delgado a 8 asaltos y 170 libras; Keyvin Lara (Nicaragua) vs José Manuel Saant (Ecuador) a 8 rounds y 115 libras; y Luis Pachay vs Alejandro Corrales a 6 asaltos y 122 libras.