Tocumen venció al club HR; Bodegueros siguen invictos

El equipo de Tocumen obtuvo un triunfo sobre el Club HR 13-6 en la continuación del Campeonato de Bola Suave de 50 Años y Más "Copa H.D. Edwin Zúñiga" del Circuito 8-6, antiguo 8-10.

El torneo se disputa todos los sábados en el Complejo Deportivo "MVP Sports City".

Con el triunfo, Tocumen queda con marca de 2-2, mientras que HR quedó con 1-3.

El lanzador ganador fue Aristides Jaime, mientras que el derrotado fue Mario Ramos.

Los mejores bateadores por Tocumen fueron Randal Atencio de 4-3, además de Víctor Martínez e Inocencio Quintero de 3-2 cada uno.

Por el equipo H.R. destacaron Ernesto Núñez de 3-3, Jorge Delgado de 3-1 y Omar Valdéz de 3-1.

Por su parte, los Bodegueros se mantuvieron invictos en cuatro salidas (4-0), al vencer a Nicholson Softball Club (0-3) por marcador de 8 carreras a 2.

El pitcher ganador fue Juanito Ortega y perdió Justo Vásquez.

Los mejores bateadores por Bodegueros fueron Vicente Garibaldo de 4-2, Euclides Barrios de 3-3 y Luis Villalaz de 3-2.

Por Nicholson Softball Club brillaron Roberto Nicholson de 3-1, Reynaldo Spencer de 2-1 y Edgar Corro de 2-1.

En un reñido encuentro Warriors (2-1) venció 4-3 a La Hermandad (1-3).

El picher ganador fue Francisco Pitty y perdió Rubén Rodríguez.

Los mejores bateadores por los Warriors fueron Mario Morales de 3-1, Rogelio Merón de 1-1 (2 carreras impulsadas) y Oriel Batista de 2-1 (una carrera impulsada).

En otro partido, 24 de Diciembre (3-1) superó 10-3 a Stallions (2-2).

El lanzador ganador fue Alfredo Cortez, mientras que el derrotado fue Juan Palmer.

Los mejores bateadores por la 24 de Diciembre fueron Carlos Ramírez y Mario Vásquez de 2-2 y Arcenio Domínguez de 3-2.

Para mañana sábado 3 de septiembre los partidos son los siguientes: Nicholson vs H.R (2:00 p.m); Bodegueros vs Tocumen (4:00 p.m); Stallions vs La Hermandad (6:00 p.m); y Warriors vs 24 de Diciembre (8:00 p.m).

