Todos los equipos verán acción hoy, en el arranque del béisbol mayor

Los ocho equipos participantes del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor verán acción hoy en el primer día de competencia.

No obstante, oficialmente el partido inaugural será el de Coclé vs Herrera a las 8 p.m. en el Remón Cantera. Previamente, a las 2 p.m., en este mismo coliseo, jugarán Panamá Metro vs Colón. Los dos partidos son del grupo A.

El grupo B, que tendrá como sede el Roberto “Flaco Bala” Hernández jugarán Chiriquí vs Panamá Oeste a las 2 p.m., mientras que a las 7 p.m. se medirán Bocas del Toro vs Los Santos.