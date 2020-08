Una victoria meritoria para Javy Guerra

La noche del viernes quedará grabada en la memoria del panameño Javy Guerra, quien obtuvo su primera victoria en Grandes Ligas. Su equipo, los Padres de San Diego, venció 4-3 a los Astros de Houston.

Lo meritorio del triunfo de Guerra es el cambio abrupto que tuvo que hacer de jugador de cuadro a lanzador.

Guerra, quien debutó el 4 de mayo de 2018 en Grandes Ligas pero como jugador de cuadro, realizó su primera actuación como pitcher el 2 de septiembre de 2019.

Apenas tiene 18.1 entradas lanzadas en Grandes Ligas y efectividad de 8.35 en 18 juegos en los que ha participado, le han conectado 26 hits (4 jonrones), le han anotado 18 carreras (17 limpias), tiene 7 base por bolas y 17 ponches. En Ligas menores lanzó 21.1 entradas.

El viernes, ante la poderosa batería de los Astros, lució enorme, al no permitir imparables en dos entradas 1/3 lanzadas.

Entró con el juego empatado 1-1 en la parte alta del tercer inning cuando relevó al abridor Garret Richards. No permitió hits ni carreras, dio una base por bola y ponchó a tres para dejar su efectividad esta temporada en 11.17.

El pitcher panameño, de 24 años, dejó en ventaja a su equipo 2-1 y sus compañeros mantuvieron la ventaja en todo el partido para preservar el triunfo.

“Lo que está tratando de hacer sobre la marcha, posiblemente podría ser lo más difícil para un lanzador que he [visto]”, dijo su compañero de equipo Emilio Pagán.

“¿Tiene qué? ¿Treinta entradas en su carrera como lanzador? Y está entrando, en situaciones importantes, tratando de sacar a los bateadores de Grandes Ligas", destacó.

“Podría decirse que las cosas de Javy Guerra son las mejores que he visto para cualquier compañero de equipo con el que he jugado. Me recuerda a un Edwin Díaz ”, agregó.

El cambio de posición para Guerra, quien era campo corto, no fue fácil.

En su debut, ante los Diamondbacks de Arizona el 2 de septiembre de 2019, solo pudo lanzar dos tercios de entradas, en los que permitió cinco hits, de los cuales tres fueron jonrones, cuatro carreras (todas limpias), dio cuatro base por bolas y ponchó a uno. Dejó una alta efectividad de 54.00.

Después de esa presentación hizo los ajustes y sólo permitió una carrera, dos hits (cero jonrones) en ocho episodios de siete encuentros en los que vio acción como relevo. Incluso volvió a enfrentar a los Diamondbacks y la historia fue diferente.

En total, Guerra participó en el 2018 en ocho partidos, todos como relevo y no tuvo decisión en ninguno de los partidos. Terminó con efectividad de 5.19 en 8.2 entradas, permitió siete hits (tres jonrones) y cinco carreras.

Además de la adaptación a su nueva posición, los expertos destacan la potente recta que tiene Guerra, la cual asombró desde un inicio a sus técnicos.

Antes de ser firmado, Javier Guerra representó a su natal Chiriquí en varios de categorías menores, incluyendo la juvenil, en la que jugó las temporadas 2012 y 2013.

El 2 de julio de 2012 firma con la organización de los Medias Rojas de Boston, equipo con el que logra constituirse en uno de sus principales prospectos.

Sin embargo, el 13 de noviembre de 2015 los Medias Rojas necesitaban a un cerrador para la siguiente temporada y realizan un cambio en el que estuvo involucrado Guerra.

Boston adquirió al estelar relevo Craig Kimbrel pero tuvo que ceder a Guerra, Carlos Asuaje, Logan Allen y Manuel Margot.