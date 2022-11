Valverde, el ‘Halcón’ busca dejar su huella en Qatar 2022

Fede Valverde, centrocampista del Real Madrid que participó en el primer entrenamiento de la selección de Uruguay en Abu Dabi, previo al Mundial de Qatar 2022, se mostró encantado con el cambio de apodo de 'Pajarito' a 'Halcón'.

Sus magníficas actuaciones con el conjunto blanco, en el que se ha convertido en indiscutible, han provocado este cambio: "Toda la gente se sumó a lo de 'Halcón'. Me gustó, que es lo principal. Me causaba mucha gracia y hoy hay gente en casa que sigue enfadada porque quieren que me sigan diciendo Pajarito, pero soy el Halcón ahora", dijo.

Valverde indicó que su protagonismo creciente se ha debido a que mejoró su nivel futbolístico, el mental, y maduró dentro y fuera del campo, y de ahí el cambio en el sobrenombre. A ello, recordó, contribuyeron también las personas que le rodean tanto en el ámbito privado como en el profesional.

El centrocampista del Real Madrid reconoció que está "muy ilusionado" ante su participación en el Mundial y "tratar de dejar una huella linda y dejar bien parado al país".

