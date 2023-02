Valverde: "Me afectó el Mundial"

Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, reconoció su bajón de rendimiento tras la disputa del Mundial de Qatar 2022, donde el mal resultado con su selección admitió que le "afectó", convencido de que saldrá reforzado de una mala experiencia.

"Me afectó el Mundial. Cuando uno va a por un objetivo, tiene tanta ilusión y optimismo de que todo va a ir bien con tu país, vas con el sueño de un niño representando a millones de personas para intentar llegar lo más lejos posible y pelear por ganar, al no poder hacerlo te da tristeza. Todo lo que trabajamos parece que no sirvió de nada y duele", reconoció en rueda de prensa.

