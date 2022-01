‘Vamos con todo al Azteca’

Thomas Christiansen, luego de la angustiante victoria por 3-2 ante Jamaica, en el Rommel Fernández, advirtió que sus dirigidos irán con todo al Estadio Azteca, donde el miércoles se medirán frente a México, que este domingo salió herido tras dejarse arrebatar puntos en casa por los costarricenses.

“Soñar es gratis y vamos a ir allá con todo optimismo, creo que no tenemos nada que perder, solo ganar; todo lo que saquemos positivo de México, bienvenido sea”, comentó el seleccionador nacional.

Para el estratega español, el equipo dirigido por el argentino Gerardo “Tata” Martino, que igualó (0-0) ante los ticos, tiene mucha calidad y cuenta con jugadores que, a su criterio, pueden venir desde la banca para mantener o aumentar el nivel.

“Si Costa Rica puede sacar un cero a cero contra México (en el Azteca) y nosotros hicimos en Costa Rica un buen partido que no merecimos perder, ¿por qué nosotros no podemos sacar algo positivo de México”, sostuvo.

Panamá llegó a 17 puntos en la Octagonal, uno menos que el Tri, que sigue en la tercera plaza, la última que otorga boleto directo para el Mundial Qatar 2022.

Christiansen resaltó que “lo positivo” de este domingo ante Jamaica fue haber tenido la paciencia para remontar “otra vez” en estas eliminatorias, e indicó que no fue un partido que a él personalmente le haya gustado. “Me gustó más el partido contra Costa Rica, mejor dominio, mejor fútbol”, dijo.

La selección nacional desperdició clarísimas oportunidades de gol durante el duelo contra los caribeños, hasta desaprovechó un penal, cuando el arquero Andre Blake adivinó el cobro de Eric Davis.

Jamaica, a los 5 minutos, tomó la delantera cuando el árbitro central del encuentro, tras consultar con el VAR, decretó como pena máxima una falta cometida por Aníbal Godoy. El empate llegó en el 43’ mediante gol en propia puerta de Javain Brown.

En el 51’, Eric Davis se reivindicó al poner el 2-1, Azmahar Ariano amplió la cuenta (3-1) en el 69’ y al 87’ Javain Brown puso algo de drama al compromiso al fabricar el segundo tanto de la visita.

El seleccionador de Panamá señaló que contra Jamaica vio mucha relajación por parte de sus jugadores. “La victoria era clara, pero el sufrimiento era demasiado para lo poco que ellos se acercaron a nuestra área”.

El técnico hispano-danés no descartó que Andrés Andrade y Harolds Cummings, quienes se retiraron lesionados, puedan estar disponibles para el compromiso contra los mexicanos.

“Estamos preocupados por la situación, pero hasta que no tengamos un diagnóstico médico no vamos a decir si están descartados o no. Se han visto milagros y al final podrían jugar”, manifestó.

Canadá lidera la clasificación con 22 unidades, gracias a su victoria sobre Estados Unidos, segundo con 18 puntos, los mismos que México, aunque con mejor diferencia de goles.

Panamá se mantiene en zona de repesca, con 17 enteros, cuatro de ventaja sobre los ticos, que el miércoles enfrentan a Jamaica, que con siete puntos es séptimo. El Salvador (9 pts.) pasó a la sexta posición tras vencer 0-2 a la desahuciada selección de Honduras (3 pts.).