Vingegaard: "Ahora creo en mi"

El danés Jonas Vingegaard, que este domingo se apuntará en París su primer Tour de Francia, reconoció este sábado que ha madurado, que ahora cree más en sus opciones y que ha logrado canalizar los ataques de pánico que en el pasado mermaban sus resultados.

"Creo más en mi que antes. He madurado, he crecido. Creo que todo eso me ha ayudado a ganar este Tour", dijo el corredor del Jumbo, de 25 años, que aceptó el reto que le lanzó el esloveno Tadej Pogacar para volver a medirse el año próximo.

Contenido Premium: 0