Vinícius como factor letal y un Balón de Oro en el horizonte

El brasileño Vinícius Junior llega a su segunda final de ‘Champions’ con el objetivo de repetir su actuación de hace dos años. Gol y victoria. En caso de repetirlo, el brasileño confirmaría su favoritismo al Balón de Oro tras una primera mitad de 2024 en la que ha sido determinante en partidos grandes.

Diez goles y 13 asistencias suma ‘Vini’ en 16 partidos de eliminatorias de la Liga de Campeones. Palabras mayores. Tres tantos en octavos de final, dos en cuartos, cuatro en semifinales y uno que dio al madridismo la decimocuarta en la final de París, ante el Liverpool.

Además, contra el Bayern Múnich en la vuelta de semifinales de esta temporada no le hizo falta marcar para, más allá del protagonismo de Joselu Mato con su doblete en dos minutos, ser uno de los protagonistas del encuentro.

Avisó Thomas Tuchel en la previa, en la sala de prensa del Santiago Bernabéu, que parar completamente al brasileño iba a ser imposible. Y así fue.

Kimmich, jugando de lateral derecho y lejos de su posición de pivote, sufrió en cada duelo frente a un Vinícius que firmó su partido con más regates completados en la competición: 13.

Otro partido determinante para el jugador más determinante de esta Liga de Campeones. Con cinco goles y cinco asistencias -el que más empatado con el austriaco Marcel Sabitzer-, en nueve partidos de ‘Champions’.

Actuaciones de élite en la máxima competición de clubes del mundo que coinciden con otras de Vinícius en partidos grandes que le colocan como un factor letal de cara a la final, como lo fue en la Supercopa ante el FC Barcelona.

Triplete en 39 minutos para el brasileño, en uno de sus grandes partidos en su ya larga trayectoria en el Real Madrid, al que llegó en verano de 2018 y, desde entonces, no ha dejado de crecer. Tanto que aspira a ganar el Balón de Oro.

Y lo hace tras una temporada en la que sufrió sus dos primeras lesiones musculares, que le tuvieron apartado de los terrenos de juego 75 días.

“El inicio fue muy complicado por las lesiones y por todo lo que pasé. Pero de lo malo hay que sacar lo bueno y la lesión me hizo mejor jugador porque tuve tiempo de entrenar y ver los partidos. Tuve tiempo para mí. Fue una temporada complicada pero preparé mi cabeza para estar en mi mejor versión en el segundo tramo. Me he preparado bien y siento que estoy en mi mejor versión", rememoró ‘Vini’ en el día abierto a los medios como previa de la final de la ‘Champions’.

Una mejor versión como futbolista en la que, de nuevo, Ancelotti fue clave. Cuando el italiano volvió a hacerse cargo del Real Madrid en 2021, Vinícius vivió un momento de inflexión en su carrera. Un crecimiento exponencial que ha logrado también esta temporada, desde otra posición; participando como falso ‘9’ además de su habitual lugar en el costado izquierdo del ataque.

"A Ancelotti le agradezco el haberme cambiado de posición porque nunca me imaginé jugando por ahí. Al principio le decía que no quería jugar ahí, pero me ha convencido. Me ha hecho un mejor jugador desde que llegó aquí. Me tiene mucha confianza, y yo en él para que me cambiase de posición", señaló.

Una posición sobre el terreno de juego que ocupará también contra el Borussia Dortmund este sábado en Wembley, en un partido al que llega como gran estrella y como único jugador de los dos equipos que sabe lo que es marcar en una final de la Liga de Campeones.

