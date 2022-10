Xavi: "El equipo debe ser más constante"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, explicó que su equipo debe “ser más constante” después de que el conjunto azulgrana sufriera para vencer por 1-0 al Celta de Vigo en la octava jornada de Liga que se disputó en el Camp Nou.

“Hace tres semanas volábamos y ahora no. Ha habido el parón por selecciones, y hemos viajado y jugado mucho. También hay que sacar estos partidos. En los últimos minutos hemos concedido demasiado, pero en los momentos que no estás bien tienes que sufrir. Aunque no estoy satisfecho con la segunda parte”, añadió el técnico azulgrana en rueda de prensa.

Contenido Premium: 0