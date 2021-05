Zidane: "No está en nuestras manos"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que es la temporada que más orgulloso se siente de sus jugadores y subrayó que pese a las continuas bajas y el coronavirus, están "listos para las dos últimas jornadas", en las que buscarán hasta el final ser campeones de Liga.

"Llegamos en muy buenas condiciones tras ganar el jueves (en Granada) con un gran partido, tanto en ataque como en defensa. Me ayuda a pensar que estamos listos para las dos últimas jornadas. Lo vamos a dar todo, el cien por cien, y no tengo ninguna duda. No está todo en nuestras manos pero sabemos que podemos hacerlo", valoró en rueda de prensa.