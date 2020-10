Zidane resta importancia a lesión de Hazard

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, restó importancia a la lesión muscular que ha impedido la reaparición del belga Eden Hazard, aseguró que es algo que "podía pasar" porque "lleva tiempo sin jugar" y que será "cuestión de poco tiempo".

"No puedo decir cuanto tiempo estará de baja, se ha hecho un poco daño en el entrenamiento antes del partido, era como una contractura y al final ha sido un poco más. Es a nivel muscular, no tiene nada que ver con su lesión de tobillo. Podía pasar porque lleva tiempo sin jugar pero creo que no es mucho", dijo en rueda de prensa.