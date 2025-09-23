Que el fin de semana reapareció en un evento en el interior la presidenta de CD, Yanibel Abrego, pero el que no aparece ni por el diablo con su TikTok político es el Orejitas.

Que Petro dice que Colombia no prestará su territorio para ninguna invasión en Venezuela. Perfecto, ese es su derecho como país soberano, pero es lamentable que no pensara así cuando pertenecía a la guerrilla que cometió genocidio contra tantos colombianos inocentes. Ya no se acuerda de cuándo fue sacristán.

Que vivimos en un círculo vicioso, porque mientras miles de panameños se volcaron a limpiar la bahía a lo largo de Panamá La Vieja, otros siguen lanzando basura a los ríos de la ciudad. Aquí hay que sancionar ejemplarmente, porque si no se hace, es por gusto.

Que “El Loco” expresó su preocupación por el índice de desempleo en el país y la falta de “chen chen”, pero al mismo tiempo le reconoció al presidente Mulino el esfuerzo que estaba haciendo en la búsqueda de inversiones en Japón, Brasil y Estados Unidos.

Que si hay algo cierto en todo esto es que RM sabe lo que dice, y tanto el mandatario como su equipo de trabajo deberían tomar en cuenta sus recomendaciones, porque por algo su gobierno fue el más exitoso de todos los que han pasado por esta tierra.

Que para el expresidente lo más importante es pagar a proveedores, poner a circular el dólar para que ese chen chen llegue al bolsillo de los más necesitados.

Que ayer, lunes, se conmemoró el Día Mundial sin Auto, donde el director de la ATTT participó junto a embajadores y otras personalidades de un recorrido en bicicleta. El uso de la bicicleta fue el distintivo durante el evento.

Que, aunque muchos no lo crean, pronto estará bajando la lista de los próximos candidatos a quienes se les revocará la visa estadounidense. Que se olviden de Micky y sus amigos. Pero no hay duda de que a uno que sí le dolió que se la quitaran fue al vacuno. Todavía sueño con que algún día la recuperará.

Que si las cosas pintan como se ha anunciado, pronto Panamá volverá al sendero del progreso, porque se informó que APPLE, GOOGLE, PFIZER, EXXONMOBIL y AMAZON buscan invertir en Panamá 30 mil millones de dólares, ¡¡¡Aleluya!!!

Que, ayer, de manera unánime, la Comisión de Credenciales decidió archivar unas denuncias contra el presidente Mulino. Las mismas carecían de sustento legal y de la prueba idónea necesaria para avanzar en un proceso.

Que al parecer el colega que se cree más transparente que el agua de la tinaja está con una campañita morbosa para profundizar las diferencias entre el grupo médico y las autoridades del Gobierno.

Que el susodicho apuesta a una doctora para explicar las falencias en los hospitales. Nadie refuta que hay carencia de equipos médicos, insumos, etc. Sin embargo, eso no quita que sí hay negligencia médica en hospitales del país. Deje el protagonismo, por favor.