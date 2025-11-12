Que “Bolo”, el contralor, indica que hay gente que llegó al gobierno en taxi y sale en Ferrari. Yo conozco a uno que llegó a pie y ahora anda en Lexus LX para arriba. ¡La vanidad los delata!

Que “Bolo” confirmó que hay un proceso judicial en marcha contra “Chinito” Brands, el héroe que se les cayó a algunas televisoras locales, pero de cuyos cuestionables antecedentes en el gueto ya nos había advertido el “Búfalo Sexual”.

Que hay algunos exfuncionarios del PRD que tienen caletas de dinero… ¡Al mejor estilo de Pablo Escobar y los difuntos miembros del Cartel de Medellín!

Que un jodedor sugiere que antes de alabar los discursos de ciertos “aspirantes” para las elecciones de 2029, hay que observar detenidamente la coherencia en sus discursos, porque, por ejemplo, existe un “Muñeco” al que se le olvidó lo mal que gobernó, un Cachaza al que le cuelgan de la lengua los Varelaleaks y un individuo de Moca que dice ser capaz de convertir el hielo en fuego.

Que Roberto Blades revelando en un podcast que tiene alrededor de 10 años de no verse con su hermano Rubén. ¿Dónde quedó eso de que familia es familia y cariño es cariño?

Que, respecto a lo sucedido con una estudiante del Colegio Remón Cantera, el pasado 10 de noviembre, el Meduca aclara que las normativas vigentes no prohíben que un estudiante extranjero participe en actos cívicos y patrióticos, incluyendo portar la bandera.

Que a partir de hoy arranca el plazo de 120 días calendarios para la recolección de firmas dentro del proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde del distrito de Colón. ¡Aprieta, Galván!

Que para revocarle el mandato a Galván se requieren 52,149 firmas. Los promotores de esta revocatoria tienen hasta el 11 de marzo de 2026 para lograr su objetivo. ¡Empiezan a correr a las apuestas!

Que un jodedor asegura que el profe Argote sacó su título de economía de una caja de Corn Flakes. ¡Maldito!

Que reapareció la Taylor Swift de Sal de las Redes con una de esas teorías grotescas que solo ella en su cabeza “woke” entiende. Dice la señorita que vivimos bajo un “autoritarismo democrático”. No sabe ni a qué género de la especie humana pertenece y quiere venir a dar lecciones de política.

Que las vainas dentro del PRD subieron de temperatura luego de la incautación millonaria de droga en un barco propiedad de un empresario ligado a un exdiputado del partido de Omar y que era uno de los mimados de la Autoridad Marítima de Panamá durante el GobierNito. ¿Dónde está el valor del PRD?

Que a la representante griega en San Francisco se le vio cruzando la calle como una demente frente a Multiplaza. Puso su vida en peligro.

Que, hasta el pasado domingo, la revocatoria de mandato contra el alcalde del distrito de Barú es la que más avance presenta, con un 5.09% del 30% de las firmas requeridas.

Que, por los lados de Santa Clara, en Arraiján, dicen que hay mucha robadera y la gente está exigiendo que devuelvan el puesto de policía.