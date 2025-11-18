Que se supo por fuentes fidedignas que al que se cree impoluto e inmaculado, Juan Diego, solamente le dieron una entrada a Estados Unidos, o sea que el susodicho, si sale, ya no entrará más a Disney, porque le revocarán la visa. ¡¡¡Ay Padre!!! Si así son los santurrones imagínese como serán los demonios.

Que el barrendero Gaitán, el “Cocobolo” Cedeño, Betserai, Vega, Yamireliz y Cohen figuran como parte de la excursión legislativa que estará viajando a Taiwán. ¿Están yéndose al mejor postor?

Que a Cachaza volvió a darle otro ataque de histeria tras la publicación de Infobae en la que se daban detalles de sus andanzas diplomáticas con China.

Que en el tema del narco barco, al que se vincula a Pablito, se habla de un llamado Clan de Río de Jesús operando en los puertos. Tenebroso se pone esto.

Que “Chinito” Brands cayó en doble desgracia. Me cuentan que no solo los rabiblancos y periodistas que lo convirtieron en "Héroe por Panamá" no quieren saber de él, sino que tampoco su propia gente de San Felipe y El Chorrillo.

Que los actuales procesos de revocatoria de mandato son una verdadera pérdida de tiempo y desperdicio de recursos. Hasta el pasado 16 de noviembre, los procesos contra la diputada Thomas; los alcaldes Mayer y Stefany, entre otros, no caminaban ni hacia adelante ni hacia atrás.

Que un jodedor me comenta que “La Brujita” se especializa en sembrar el morbo en todo lo relacionado con el actual Gobierno, pero se hace de la vista gorda con los Varelaleaks.

Que el TE ya autorizó la recolección de firmas para revocarle el mando al vicealcalde del distrito de Barú, en Chiriquí.

Que Robertito, el vicealcalde, ahora anda de “aliado” del alcalde Galván. Parece que el no estar pegado a la teta del Estado le está dando duro, por lo que solo le queda joder y joder.

Que una miembro de la Policía Nacional le metió presión a una fiscal del edificio El Victorioso en La Chorrera para que le ayudara a sacar al marido de la casa. Me cuentan que la fiscal, siguiendo las órdenes de esa policía, mandó a buscar al hombre anoche en el área de Capira. “Lucho”, ojo con eso.

Que dicha oficial de policía pronto va a ser denunciada ante la DRP.

Que “Bolo” diciendo que los más de $40 millones cautelados son solo la “punta del iceberg”. ¡Padre santo!