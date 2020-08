Que las asociaciones de médicos intensivistas, de cardiólogos, neumólogos, internistas y de enfermedades infecciosas, rechazaron la contratación -por el momento- de galenos extranjeros. Alehan que hay que agotar las opciones con personal panameño. ¡Ellos sabrán!

Que un chusco me asegura que el Stewart "Casi Tortugón" que está al frente de la embajada gringa, estuvo acá como miembro del Cuerpo de Paz. Vivió por los lados de Pedregal y el G-2 de Mi General Noriega lo tenía fichado por andar con los de la Cruzada Civilista. ¡Mira tú!

Publicidad

Que "Cabeza Tibia" debe tener mascarilla y protector facial cuando el lunes se reúna con el jefe del NSC, Robert O'Brien, quien acaba de salir del coronavirus.

Que ya el "Malote" Willie Colón le tiró un "scud" a la K-Mala" del olvidadizo Biden y dijo que tuvo un romance con el alcalde de San Francisco, Willie Brown. Él tenía 60 y ella 29. ¡Dejen vivir al viejo!

Que afirman que el molino y el local de la Apach le debe 3 millones 408,412.11 al Banco Nacional y desde el 2016 no abonó nada. Me aclaran que la morosidad no es por la pandemia. ¡Así tampoco así Araúz!

Que Rosendo Rivera logró que todas las Magistradas de la Sala Penal, hasta la que salvó el voto, estuvieran de acuerdo en no admitir su casación contra la no culpabilidad de "El Loco".

Que las casaciones no admitidas por la Sala Penal, son un reflejo de las actuaciones de sus firmantes ante el Tribunal de Juicio, sin olvidar las arbitrariedades hechas por el Magistrado Fiscal y el de Garantías en la Tremenda Corte. ¡Palo que nace torcido!

Que las repercusiones de otra decisión de la Sala Penal, contra Marshal y Topo, son una revisión repartida al "Inmanejable" y hábeas corpus "El Bailarín". ¡C3 contra C3 en doble australiano!

Que y nada que Tío Bobby se anima a pagar el casi millón de balboas que debe como evasor declarado por el Tribunal Administrativo Tributario de la época de "El Tortugón". Ayer el escritor Figaro Abrego se quejaba que por cada libro de "El Exorcista de Vacamonte" que venda en Amazon le tumba 0.30 de impuestos. ¡Envidia a Bobby!

Que según Niño, no tiene ni un caballo a medias con "Tortugón" y "Popi Pachita" y que de vainas son prójimos.

Que ayer se llevaron preso a "Carne Fresca" Valenzuela por trancar la calle 50. ¡Una tonga le pidió que se moviera y como no hizo caso, lo metieron en la chota. ¡Bien focop!

Que ayer murió en Los Ángeles California la señora Rosario Fernández, madre del látigo panameño Laffit Pincay. ¡Nuestras condolencias!

Que van a investigar la desaparición de donaciones que están haciendo a hospitales en Chiriquí. ¡Sean serios!

Que Abdiel Solís es el nuevo jefe de los bomberos. ¡Hay fuego en el 23!

Que aseguran que Bocas Air ya tiene los permisos para volar a esa provincia. ¡Al avión le apodan "El Gato Volador"!

Que Julio Palacios dejará de jugar ping pong y ahora será gobernador.

Que se observa un incremento del Rr en Los Santos, Chiriquí, Herrera y Veraguas.