Que los propios amigos de "Cabeza de Huevo" Ruiloba circularon el audio, donde pedía like para "Yo Digo" Rogelio. ¡Xuxa. Dale Like para que no jodan!

Que luego cayó "El Guarachero" de Aseo. Los propios vecinos lo sapearon que tenía una rumba y que utilizaba el carro oficial como un metrobús del que salía y salían gente. ¡Eso le pasa por mudarse a barrios yeyes! ¡Si hace la pachanga en San Miguel, nadie dice nada!

Que anoche "El Guarachero" apareció en twitter aceptando que ¡Por Mi Culpa, por mi culpa, Mi Gran Culpa!. Alegó que era una fiesta sorpresa y que la regó por usar carro oficial.

Que "Carne Fresca" le dio al "Cholo", porque "Cabeza Tibia" le pagó su estadía en intensivos del hospital Nacional. ¡Mi Rey, "Mano de Piedra" está por encima del bien y del mal y es un orgullo nacional!

Que Emilio y sus Rabanes acaban de sacar el tema "De Lejitos". ¡Joo. Con las regalías que le dará la ONU no tendrá que trabajar más nunca!

Que en USA se aprobó un test de la Universidad de Yale para detectar Covid19 mediante la saliva. ¡Mejor que te saquen los mocos del cielo de la boca, que te metan ese chuzo...en la nariz!

Que lo nuevo es el boxeo en realidad virtual. Te ponen unos lentes y empiezas a tirar golpes como un demente para sacarle la "M" al rival.

Que después de todo al "Tanque de Gas" lo van a sancionar tres veces por la misma causa o el mismo chapuzón: el juez de Paz de Chame, el Minsa y falta la Gobernación. ¿Será que no hay vainas más importantes?

Que anoche murió Robert Trump, el hermano menor de Donald. ¡Tenía 72 años!

Que ya el otro mes se inician los trámites para inscribir partidos políticos.

Que los casos activos por el coronavirus son 25,062. ¡Ojo con eso!

Que el gobierno debe jugar vivo, porque le viene una campañita contra la marina mercante.