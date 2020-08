Que "El Guarachero" de Aseo tenía fiesta con todo el mundo: con "Cabeza Tibia", "Gaby Cell", "Barba Rojas", pero la que más me gustó fue una con "El Patrón". ¡Xuxa solo le faltó una con "El Loco", Robert O’Brien y Mike Pompeo!

Que a "Carne Fresca" y su "foco" lo mandaron a limpiar los martes y los jueves la junta comunal PRD de San Francisco.

Que mañana arranca Bayly por RPC. ¡Un jodedor exclamó que hay que prepararse para escuchar insultos épicos!

Que a "La Muerte" le tienen el ojo puesto por andar en operaciones de seguimiento a "El Loco" y su gente. ¡Ya Abood lo mira con recelo!

Que 636 fueron retenidos en el Toque de Queda.

Que a Horacio "Motin" y a "Borton" Flores le asoleraron ayer en redes que son los dueños de "Bien Focup" y de los "Dementes".

Que Apede se salió del patronato de la Feria de Azuero, que dicho sea de paso en pleno Covid acaba de escoger a Gloria María como su nueva presidenta. ¿Y qué se debió la salida de Apede? ¿Algún escándalo?

Que en la fiesta de "El Guarachero" había funcionarios del Minsa y de la Anati. ¿Cómo estuvo esa chorizo a la parrilla?

Que tres casaciones contra "El Loco" y siete causales en total. Las Magistradas Maribel y Asunción no admiten las 7. La Magistrada Lopez pide que se corrijan 3 y no admitir las otras 4. ¡Se puede no admitir sin mandar a corregir!

Que la no admisión de las 7 causales en las 3 casaciones contra la no culpabilidad de "El Loco", se fundamentó en fallos firmados por Harry "El Sucio", "Pedro Navaja" Mejía, "Coqui" Carrasco y "Drive In" López. ¡Lean, las letras no muerden!

Que si "El Loco" dice que está pensando en querellar fiscales y jueces, le caen encima. Si las presuntas víctimas de pinchazos lo dicen, hay aplausos. ¡Plof!

Que hay varias alertas por un cubano conflictivo que está en la oficina de la AMP, en Miami. ¡Ojo con las compañías certificadoras!

Que los productores serios de arroz de Chiriquí le piden a Araúz que deje al MINSA usar el edificio que era de APACH y ahora es del Banco Nacional, como hotel hospital.

Que las acciones de Kansas City Southern subieron vertiginosamente la semana pasada ante un noticia falsa de un posible aumento de una oferta de compra por parte de Blackstone.

Que en California preparan un impuesto del 0.4% sobre el patrimonio de los ricachones.

Que antes la gente temía perder el trabajo por la competencia, ahora el que te deja o te puede quitar el empleo es el Señor Covid.

Que Jefery Gundlach, el "Rey de los Bonos", duplicó sus apuestas a que "El Pato" Donald derrota al "Olvidadizo" Biden en las elecciones del 3 de noviembre.

Que les doy un dato. Las ventas de armas -algo que los demócratas gringos quieren prohibir- aumentaron en un 95% en la primera mitad del año.