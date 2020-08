Que "Franken Berry" andaba ayer contento, porque cuando puso en aleatorio la música de su nave, la aplicación salió con el tema: ¡Vámonos Pa'l Monte!. ¿Por lo del leño, para hacer cositas o para ir al interior?

Que "El Guarachero" tuvo que renunciar. ¡Múdate hermano. Esos vecinos no te quieren. ¡Vuelve al barrio!

Publicidad

Que todo el mundo pendiente de la audiencia del hermanito de "Chabela, La Mala" para ver si lo mandan a limpiar el centro de salud de San Miguel o lo dejan pagando cana. La pregunta es porqué no se le permite ese beneficio a otros que hasta han pagado más tiempo cana.

Que Maruja, la Meduca, asegura que el 78.8% de los colegios están activos. Eso representa 2,450 planteles de los 3,179 existentes.

Que ahora resulta que en Filipinas detectaron la cepa G614, junto con el genotipo D614, que es 10 veces más contagioso que el coronavirus original. ¡No jodan!

Que el que se salvó fue "Cabeza de Huevo" Ruiloba, casi casi lo sacan. ¡Dale like a "Cabeza Tibia" y "Yo Digo Rogelio"!

Que "Morticia" alega que a la "Florecita" le dio Ñañara cuando estaba en Colombia y no atacaba a Uribe ni a Duque, como lo hace con el PRD. ¡Ñañara cai coso. Me puse a ver un manco que era campeón de billar!

Que un jodedor preguntó si el gringo O'Brien que nos visitó ayer era el equivalente al "Picuiro" panameño. ¡Un sapo del "Mosquero" le respondió: no confunda la gimnasia con la magnesia!

Que de diciembre acá el folklore ha perdido a tres baluarte de la décima Pille Collado, Euribiades Santos Díaz y Toñito Vargas.

Que hoy habrá una despedida virtual para Toñito Vargas. Sus amigos podrán seguir por plataformas virtuales sus honras fúnebres.

Que a los de la 12 de octubre solo le faltó preguntarle a Bob O'Brien ¿qué haría IRS (impuestos) si descubre a un evasor de casi un millón de dólares? ¿Cuál habría sido la respuesta?

Que Bob O'Brien y le recetó 3 outs a los de la 12 de octubre: 1-lo del juzgamiento en Panamá de "El Loco" depende del sistema de justicia panameño. 2- que la Fuerza de Tarea asistirá con el combate contra todo aquel que pretenda lavado de dinero proveniente de la corrupción. Y China no está lejos y no es amiga. Se jodió El Tortugón y su inner circle. 3-Como cualquiera otra nación, Panamá debe proteger su seguridad nacional y tiene derecho a escoger a sus proveedores de equipos de escuchas, exigiendo estándares de calidad. ¡Lo que hizo El Loco no estuvo mal!.

Que Cosme Trujillo es el nuevo director encargado del Hospital San Miguel Arcángel tras culminar el contrato con el doctor Rafael De Gracia.

Que el Instituto Conmemorativo Gorgas cumplió ayer 92 años al servicio de la salud panameña.

Que un chusco anda resentido porque en Palacio un degustador de vino blanco chileno cosecha del 79, no atiende a sus amigos. ¡Xuxa, ese mensaje es como encriptado!

Que los demócratas iniciaron ayer virtualmente su Convención Nacional con discursos de Bernie Sanders y Michelle Obama. El jueves debe aparecer en escena "El Olvidadizo" Biden.

Que "Cheito" Castillo cabreado, porque anda plomeando a "Cabeza Tibia" por pagarle el cuidado intensivo al "Cholo" Durán, pero los criticones no dijeron nada cuando "Tortugón" le cubrió la banda gastríca que dejó como un "Ken" al "Picuiro".