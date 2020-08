Que la gente de Pompeo le tiene el ojo puesto a los contratos made in China que se hicieron en los tiempos del "Tortugón".

Que si el gran problema de un país que está al borde de la quiebra, sea una presunta reunión de algunos pendejos en La Fragata, entonces si estamos fregados. ¡Hay que dejar a un lado la taquilla!

Que Fernando Arias recibió ayer del Colegio Nacional de Abogados, la medalla @Jorge Illueca Sibauste, por sus 25 años de acciones internacionales en defensa de la nación en el ejercicio del Derecho.

Que el "Murciélago" Ebrahim alega que Facebook, Google y Twitter están prohibidas en China, bien puede USA prohibir Tik Tok y WeChat.

Que unas querellantes andan pidiendo medio melón al querellado. ¡Xuxa!

Que ahora con el Covid ha salido gente hasta a cuestionar a otros si puede o no puede participar en una protesta. ¡Locura de pandemia!

Que el presidente de Amazon, Jeff Bezos, ya acumula una fortuna de 200 mil millones de dólares. ¡Una pendejadita!

Que ayer murió en La Joyita un reo detenido por robo. ¡Se desmayó y falleció!

Que ahora resulta que Jacob Blake, el que recibió como 7 tiros de los tongos de Wisconsin y sobrevivió, tenía un cuchillo en su poder. ¡Ok, pero no eran necesarios tantos disparos, es una regla básica de procedimiento!

Que afirman que en China ya han caído como 30 funcionarios en la iniciativa antisoborno de Xi. ¿Purga?

Que el huracán Laura podría alcanzar fuerza de categoría 5. Luisiana y Texas están en su ruta.

Que "Cabeza Tibia" dijo alto y claro: no se viajará al exterior, los viajes serán al interior del país. Claro, con los aeropuertos cerrados en el hemisferio, las restricciones para que se viaje a otros países, las cuarentenas allá y acá, por supuesto que no habrá viajes.

Que lo que no está muy claro, es que si nadie vendrá ni saldrá de Panamá, entonces cómo se hará para atraer inversiones extranjeras y para salir de las listas grises y negras. ¿Será vía Zoom o Skype?

Que alguien sabe si Tío Bobby pagó el casi melón, que le debe al Estado como evasor fiscal, según estableció el Tribunal Administrativo Tributario de "El Tortugón" y "Dulcito". ¡La #DGISecuestrada!

Que el Tío Sam le bajó el hacha a una enorme y poderosa empresa de construcción de China Popular a la que le dieron un huesito en Panamá. ¡Cada día se cierra el círculo contra El Tortugón!

Que puede entenderse que la Ley no permita que se desista de un caso de violación carnal cuando hay una menor de edad mencionada, pero ¿cómo hará el Magistrado Fiscal para acusar si la presunta víctima no señala a nadie? ¿Crónica de una no culpabilidad anunciada?

Que Mocambo ya calienta motores. ¡Esto no es un museo...!

Que a Bucaram le dio ayer un yeyo y debieron llevarlo al hospital. Le recomendaron 30 días de descanso.