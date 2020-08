Que ayer corrió como pólvora que se habían robado un niño en Brisas del Golf, pero el mijito estaba escondido en una casa de juguete.

Que el portal del MINSA donde se detallan los casos del coronavirus tiene 15 días en reestructuración. ¿Será que está en cuarentena?

Que un chusco alega que "Movin" Icaza debería esconderse por lo del oxímetros con precios chotocientos mil por ciento arriba de sus competidores. ¡Ahora salió a pedir el no refrendo del Hospital Modular!

Que la investigación de "Rastro Verde" será retomada por la Fiscalía de Drogas tras una querella de Zappi contra ejecutivos europeos de una reconocida marca deportiva. ¡Se alega un supuesto lavado del 25%!

Que el exembajador Roberto Ruiz Diaz estará presentando esta semana una demanda de inconstitucionalidad por el rompimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán y el establecimiento con China Popular.

Que bueno el gesto de "Mimito" Ulloa de recordar en plena misa dominical los 45 años de ordenación sacerdotal del padre Conrado Sanjur, un defensor de los derechos humanos durante toda su vida.

Que la Universidad Marítima Internacional de Panamá inicia hoy el proceso de inscripciones para el período académico 2021. Se realizará a distancia, a través de los mecanismos y herramientas virtuales de la UMIP.

Que Chéry le preguntó al "Tío Evasor" si aprendió mal periodismo en el Nieman Foundation for Journalism, por afirmar que cualquiera puede ser periodista. ¡Habrá que pregutarle al "Toro" si allá pasó igual que en Wharton School of Finance and Commerce!

Que no se sorprendan si el gobierno de "Cabeza Tibia" eleva un llamado de atención a la embajada que opera en el Edificio Smart Business Center, por las actuaciones de un miembro de una de sus agencias.

Que el alcalde de David, Antonio Araúz, muy activo en las labores de trazabilidad para frenar el Covid en el distrito de Altiva.

Que por los lados de la entidad mar y aire le tienen la lupa a "Peter Pan" por las compras a un solo proveedor en la 5 de Mayo.

Que Alex Lee despertó a una tanda de chiquillos como a la 1:00 a.m. para hacer un live alegando que no tenía ninguna fiesta en Decameron. ¡Todos asueñaos, pero uno comiendo Pringles decorados.

Que "Cabeza Tibia" ya debe levantar la prohibición de fiestas y paseos. Hay gente que por más que tu le digas que no lo hagas, porque te puedes morir, lo seguirá haciendo. ¡Que cada uno se cuide!

Que aseguran que los fiscales mantienen dos investigaciones por la misma vaina en base a una asistencia judicial solicitada por Suiza. Primero decían que eran coimas de Jodebrecht y ahora de FCC.