Que me aclaran que el Juan Cerezo que encontraron en el baño con la vecina, no es el que fue subdirector de la Policía Nacional en tiempos de Martín. ¡Vale la aclaración, porque no se puede confundir la gimnasia con magnesia!

Que "Kung Fu Panda" Fanovich denunciando que van casi tres gobiernos y nunca terminan el hospital de Bugaba. ¿Qué "Paquito" Sucre y "Lao Salao"?

Que la gente del PRD extrañó ayer a "Carne Fresca" por los lados de Santa Ana. ¡Pendejo no es!

Que Standard & Poors (“S&P”) confirmó la calificación “BBB-” de Global Bank Corporation. ¡Vallarino anda más contento que un cholo encorbatado!

Que los Juzgados 2do. Civil y Primero de Familia, ambos en Panamá, están cerrados hasta mañana por casos de coronavirus.

Que Hugo "@Asilascosas507" Vera exclamó que donde el diputado que "Silba" no se mueve nada, si no tiene el visto bueno de "Movin" Planells. ¡No lo puedo creer!

Que desde ya algunos diputados andan promoviendo a Quibián para ser candidato a la Alcaldía de Panamá, en el 2024.

Que para los que preguntan ¿qué hacía Eyra Ruiz en el sepelio de la Wendy? Sencillo, la ministra consejera fue presidenta del Frente Femenino del PRD y la difunta fue dirigente de esa grupo en el circuito 8-7.

Que el argentino Juan Vita, nuevo técnico de Argentina, tuvo que irse por carretera desde Panamá a Nicaragua, para asumir la dirección del onceno nica.

Que hasta Michael Moore no descarta que "El Pato" Donald derrote al "Olvidadizo" Biden. ¡Aunque usted no lo crea!

Que con la ley EMMA que está alineada con América Crece, el "Cabeza Tibia" busca salvar su gestión, porque representaría que empresas gringas que salgan de China, se establezcan en Panamá.

Que lo de los tongos que se acusan mutuamente por el tema de las armas no parará. A uno esperan que salga para revivir lo de la 9 milímetro Glock. ¡En guerra avisada no muere soldado!

Que periodistas de radio se quejan que han pasado por 5 meses cuñas de la "Cueva" y todavía ni la orden de compra ha salido. ¡La gente anda con una mano adelante y otra atrás!