Que un jodedor exclamó que cuando "El Cholo" Durán ande por la parrillada Morena, deben llamar a "Carne Fresca" para que vaya a cubrirlo.

Que en una encuesta que hizo Eddy Vásquez, el 82% de casi 5,400 tuiteros consideraron que "Carne Fresca" acosó a "El Loco".

Que Migliaccio (encargado de pagar coimas Jodebrecht) dijo, en diciembre 2014, que Rabello, influyó en "Tortugón" para impedir la colaboración de su gobierno, por ello EE.UU. tuvo que prestar ayuda a Brasil. ¡Los favores se pagan!

Que el 9 febrero 2017, "Tortugón" hizo alocución televisada para enfrentar los señalamientos de que recibió biyuyo de Jodebrecht y negó haber recibido aportes a su campaña presidencial de 2009... el tiempo reveló toda la verdad.

Que "El Salsero” Ulloa debe preguntarse por qué Zuleyka nunca investigó a los bancos, abogados, testaferros y banqueros que lavaron en Panamá, Antigua y Bermudas, Suiza y Andorra más de 3.4 millones para la firma de Rositas.

Que ya "Mimito" Ulloa le dio un corte a los carroñeros de las redes sociales y les dijo que dejen de mentir con lo de la misa de Wendy en Santa Ana. ¡Se salvó Eyra!

Que el "Comando" Pino" con el "comando" del Senan para las costas del Pacífico para chequear el área donde se construirá una base de operaciones antipichi.

Que en la Tremenda Corte, el jueves pasado se discutió lo del matrimonio igualitario. ¡Hubo cambio de ponente. De "Cecs" Fábregas a "Drive In" López!

Que según Camacho padre, los 3 éxitos de plena han sido "me grabaron, me grabaron" de Nanchy, "me allanaron, me allanaron" de Kenia y "me pegaron, me pegaron" de "Carne Fresca".

Que hace más de un año, fuera de una finca, por Capira, le dieron a "Carne Fresca o Pesca'o Fresco" Valenzuela. El sábado le dieron su tate quieto. ¡No le va bien fuera del círculo de la yeyesada!

Que toda una joya musical resulta la última producción de Gilbertito Santarosa con invitados como Tito Nieves, Tito Rojas, Luisito Carrión, Víctor Manuelle, Choco Orta, Maelo Ruiz, Ismaelito Rivera, “Pirulo”, Yan Collazo, Nino Segarra, Isaac Delgado y otros.

Que reportan que hay un grupito que al mediodía y a las 5:00 p.m. hacen carreras de autos desde la entrada de el Riande Aeropuerto hasta antes de la caseta de Costa Sur.

Que el Dr. Chial alega que hay médicos que se llaman "investigadores" pero no se les ve investigando nada y más bien parecen lobistas, propagandistas, call centers de "compañías farmacéuticas".

Que hace poco estuvo celebrando sus "Sin Cuenta" el expresidente Ricardo De La Espriella Toral.

Que en EEUU están a punto de liberar a los paras "Jorge 40" y a Miguel Angel Mejía Muñera, uno de "Los Mellizos", que movía pichi que era un contento desde la Guajira rumbo a Panamá.