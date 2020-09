Que un chusco pregunta que luego de lo sucedido el sábado. ¿Qué habrá dolido más? ¿El coscorrón? ¿Qué nadie lo filmó? ¿Qué en las redes, un mínimo de 85% se alegraron? ¿Qué fue un amargo ubicatex facial y psicológico? ¿Qué ayudó a El Loco a consolidarse?

Que preguntan quién abrazó hace poco a "Cabeza Tibia", que motivó que ayer fuera rapidito a comprobar si tiene o no coronavirus. ¿No dizque la vaina era de coditos?

Publicidad

Que "Catín le dijo a Martín" convocó para la precalificación en la licitación de un nuevo sistema de administración del agua que garantice por los próximos 50 años el suministro al Canal de Panamá. ¡Río Indio, río Indio!

Que al abogada Moncadita casi hubo que mandar un pelotón de rescate, porque se perdió en una expedición en la selva por los lados de Gatún, cuando iba a lo de la reconstrucción de la Masacre del Búnker.

Que "Huevito" Pineda parece que le hizo daño los 35 minutos de bicicleta que hizo hace 5 días bajo la lluvia. ¡Ese gordito ya no está para esos trotes!

Que después que el subdirector de la CSS reveló que por las demoras, la Ciudad Hospitalaria terminará costando 50% más, es decir $290 millones, será que le cobrarán eso al "Tortugón".

Que la gente del MINSA debe verificar correctamente las estadísticas diarias para evitar contradicciones. ¡Doble chequeo!

Que hoy a las 11:00 a.m. en la iglesia de Guadalupe de calle 50, serán las honras fúnebres del cronista deportivo Mario Milciades Molina, quien fue por muchos años jefe de las planas deportivas de Crítica. ¡Habrá además una transmisión vía Instagram para los que no puedan asistir ¡Nuestras condolencias a su esposa e hijos!

Que mi Jefecito El Griego lo dijo primero: el 30 de septiembre de 2020 cierra el Juzgado que conoce el culebrón carioca de Jodebrecht. No habló con nadie, solo leyó, pues las letras no muerden, y mejor si están en una página web.

Que hablando de culebrones, pero esta vez españoles. FCC con Ciudad Hospitalaria se instruyó en Panamá por Peculado y no por corrupción de servidores públicos, pero además la Fiscalía envió todo al Juzgado pidiendo sobreseimiento provisional.

Que lo de FCC Ciudad Hospitalaria se cerró con sobreseimiento definitivo, en base a la auditoría de Freddy "Delta", que sostuvo que no hubo Peculado. La Fiscalía interpuso casación para cambiar el sobreseimiento definitivo por sobreseimiento provisional, que está pendiente de admisión.

Que "Cheito" Castillo y el expresidente De La Espriella estuvieron muy activos ayer en redes recordando el aniversario 43 de la firma de los Tratados Torrijos-Carter.

Que el popular cangrejero "Heri Sexo" celebró su cumpleaños 54 por los lados de Panamá Viejo. ¡Con todo y la cuarentena estuvo activado!

Que Luis Polo Roa salió de Relaciones Públicas de MIgración y se concentra ahora en la prensa turística.

Que ya lo había dicho esta columna, la ministra consejera Ruiz se quedaba, porque no se habían violado ni las resoluciones del MINSA, ni lo de la Iglesia, en la misa de la Wendy "Bono". ¡Mejor se guardan el hashtag!

Que varios comisionados-abogados han conformado el Colegio Nacional de los Servicios de Policía de Panamá (CONAPOL).

Que ayer el InternetSolidario se cayó tras 225 mil visitas. ¡La gente anda en el mundo virtual!

Que la joven cantante panameña Sofía Valdés debutando con su sencillo "Little Did I Know", en la que con un dejo de tristeza y con tremenda banda relata la historia de las relaciones tóxicas. ¡Tiene futuro esa chica!

Que ayer fueron las honras fúnebres de Víctor Alvarado, "Vitoto", uno de los instructores de los Batallones de la Dignidad en San Miguelito.