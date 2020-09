Que no se sorprendan si un panameño es postulado para la presidencia del BID. ¡Una candidatura de esa índole, no le haría mucha gracia al serruchador de "La Muerte"!

Que en la Morena el plato más vendido ahora, es el "Patacón a la Valenzuela".

Y hablando de "Carne Fresca", un PRD me asegura que cada vez que tengan fiesta y les llegue Valenzuela por allá, tendrán un paquete lleno de lagartijas para soltarlas. ¿Y eso para qué?

Que "Popi Matraca" brinca de un solo pie, porque será abuelo otra vez. ¡Abuelito dime tú!

Que la JMJ Lisboa fue cambiada para el 2023 por la pandemia. La entrega de los símbolos se mantiene por ahora para el 22 de noviembre.

Que hay más de 300 almacenes vacíos a lo largo de Broadway. ¡Xuxa, si por allá está dura, qué podemos decir nosotros!

Que en la cuenta de twitter del embajador chino en Reino Unido postearon una foto medio "x" sobre fetichismo de pies. Ellos alegan que fue un ataque "despreciable".

Que la vacuna AstraZeneca le provocó una inflamación en la médula espinal al voluntario. ¡Eso se llama mielitis transversa y lo originan infeciones virales.

Que ahora Tio Bobby y el Diario de la 12 de octubre descubrieron el artículo del Código Judicial de 1987, que concede un plazo para elaborar autos y sentencias, que es extensivo a los Fiscales con sus Vistas. 33 años tiene esa norma. ¡Lean, las letras no muerden!

Que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El plazo para investigar no es lo mismo que el plazo para hacer la vista fiscal. Cuando vence el plazo para investigar, no se puede practicar diligencias ni incorporar nada, so pretexto que se está haciendo la vista fiscal.

Que si un expediente sigue en la Fiscalía y no lo envían al Juzgado con Vista Fiscal, que importa si el Juzgado cierra o permanece abierto. Por otro lado, pobre Juez, hasta que concluyan todos los procesos, que ni sueñe en ser Magistrado de Tribunal Superior.

Que el Tribunal Administrativo Tributario y la Dirección General de Ingresos no han cerrado ni van a cerrar. Por ahí no hay esperanza para que el Tío Bobby no pague el casi millón de balboas que debe como evasor.

Que mañana habrá una reunión de solo PRDs en la Altiva. ¡Me aseguran que será en una hacienda aguardentosa!

Que afuera de la ARP de Puerto Armuelles parece un pataconcito.

Que si bien es cierto que el gasto de los alquileres de autos es casi 800 mil palos menos de lo que pagó por lo mismo "El Tortugón", el asunto es que estamos hasta la verdura y es mejor un tijerazo a eso.

Que "El Pato" Donald fue nominado al Premio Nobel de la Paz por facilitar un acuerdo histórico entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. El parlamentario noruego que lo propuso destacó que Trump paró una racha de 39 años de presidentes que han llevado a USA a alguna guerra.

Que el gringo Stewart "Casi Tortugón" recordó sus tiempos en el Cuerpo de Paz cuando vivió en Las Mañanitas, Pedregal y La Chorrera. ¡Mira tu, ahora vive en La Cresta!

Que Mitzila "Mochy" De León y Alex "El Escamoso" García celebraron ayer en grande sus "Sin Cuenta". ¡Juntos casi empatan los años de la Diócesis de Santa María La Antigua!

Que el papa "Panchito" considera que el placer culinario o el sexual es "simplemente divino", en un libro de entrevistas publicado en Italia.

Que al excapitan para Armando Alberto Pérez Betancourt, alias ‘Camilo’, que vivió en Veraguas suplantando la identidad del muerto José Ignacio Álvarez Díaz y se mantuvo allá desde el 22 de abril de 2012 al 25 de agosto de 2014, perdió los beneficios que se le daban a los desmovilizados. Era la mano derecha de Salvatore Mancuso y se le conocía como "El Monstruo del Catatumbo".