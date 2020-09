Que hoy hace 35 años se perpetró en Panamá uno de los crímenes más atroces: la decapitación del médico internacionalista Hugo Spadafora. ¡Hubo condenados, pero la historia está incompleta!

Que el dr. Néstor Sosa destaca que un estudio demuestra cómo el Covid se puede transmitir en un bus cerrado con a/c. Una persona contagió a 23 (35% de los pasajeros). El viaje duró 100 minutos. ¡Bueno, mejor viajar en diablo rojo! ¿Cuándo le abren unas escotillas aunque sea en el techo a los metrobuses y vagones del Metro?

Publicidad

Que hay una bola que al opositor ruso Alexei Navalny lo envenenó una paisana, pero que trabaja para otro servicio de la inteligencia europea. ¡Mira tú!

Que están investigando dos sociedades en Panamá por un billete que se pagó para una entidad deportiva en Trinidad y Tobago.

Que Julio Ligorria, exembajador de Guatemala en Washington, consultor y editorialista hizo un buen análisis sobre la pos verdad en Panamá, la gente que reparte noticias falsas, linchamientos mediáticos y los atentados a la presunción de inocencia. ¡Todos deben escucharlo!

Que la serie de drama médico Grey’s Anatomy ya comenzó la producción de su temporada 17.

Que hoy llega a los "Sin Cuenta" el comandante los "Boinas Negras": Luis Gaspar "Toti" Suárez Sierra, quien está preparando sus explosivas memorias políticas, donde no títere con cabeza. ¡Ay xuxa!

Que un chusco pregunta cómo es eso de que el 70% de los presos de la cárcel de Las Tablas está picado por el bicho.

Que me aseguran que Fidel, el que aparece en un video botando una gran cantidad de tomate perita, es del módulo El Ejido, en Merca Panamá. Dicen que compró a productores de Renacimiento una gran cantidad de tomate a buen precio, pero no pudo colocarlo. Me aseguran que al Panamá Solidario no se le hizo ninguna oferta. ¡Lo cierto es que en vez de tirar la comida a la basura, lo menos que pudo hacerse fue regalarla a gente necesitada!

Que "El Pato" Donald dijo en una entrevista en Fox News, que "El Olvidadizo" Biden es controlado por "gente que ni siquiera has oído hablar". ¡Xuxa, El Estado Profundo!