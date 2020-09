Que los "Bolichicos" Oberto tienen un lío en Miami con un yate valorado en un millón que fue registrado a nombre de la sociedad panameña Violet Advisors, por donde dicho sea de paso movieron muchos millones del chavismo.

Que el FBI pronto llamará a "Lalo, Sí Se Puede" por lo de la cédula "E" emitida a favor de Ali Hage Zaki Jalil, la nueva pista del caso "Alas". ¡Prepara la carpeta!

Que no descarten que después del fallo de María Eugenia sobre la casación que no cabía en el caso de Riego de Tonosí, el "Salsero" Ulloa le llame la atención al fiscal Adecio. ¡Eso lo enseñan en primer año de Derecho!

Que los del “Cuarto Poder”empezaron con el pie izquierdo. Hubo errores técnicos para un debut. A Guido no se le oía, Flor con un eco insoportable y “Ate” con música que lo ahogaba.

Que "Toti" Suárez alega que "Nicky" es muy malagradecido, porque en las elecciones del 84, el Panameñismo Revolucionario le metió como 11 mil votos y nunca le menciona en su "victoria" de 1,713 votos sobre Arnulfo.

Que el ex vicepresidente Rubén Arosemena sigue hospitalizado tras el atropello que sufrió hace unas semanas, pero probablemente le den de alta esta semana.

Que "Blandoncity" reveló que el fiscal del ñameñismo iniciará procesos de revocatoria de mandato contra representantes que se han ido al oficialismo. ¡Vieron la luz!

Que los malos augurios de “Paquitosalud” cayeron como un balde de agua fría. Si alguien creyó que lo peor había pasado, el Ministro los aterrizó al anunciar rebrotes del bicho maldito. ¡Bárbaro!

Que el Rector que juró no iría a la reelección en La Colina, pudiera enfrentar al mismísimo “Gus for ever”. Resentidos con Flores, estarían hablándole al oído. ¿Viejo? ¡Viejo es el viento... y sopla!

Que en la Fenasep cuando completaron la lista de los despedidos en la Fiscalía de Cuentas, no podían creerlo. Casi 5 de cada 10, ha “desvinculado” la Gran Waleska, sin explicarle nada a nadie. Por los lados del Instituto de la Mujer también reportan despidos.

Que ayer hubo una reunión entre destacados penalistas del patio en el Colegio Nacional de Abogados. Luego una entre Juan Carlos Araúz y el "Cecs" Fábregas de la Tremenda Corte..."

Que no se extrañen que las decisiones unilaterales de la Magistrada "Drive In", de adelantar el cierre del Juzgado 12 y de a dedo asignarle el caso Jodebrecht a una Juez liquidadora, sean revaluadas por los Tremendos Jueces de la Tremenda Corte.

Que un chusco dijo que a "Pesca'o Fresco" Valenzuela lo están chifeando pues hay temor que sustraiga evidencias como lo de "La Fragata". ¡No sean perversos! ¡Respeten su presunción de inocencia!

Que están aireando un informe de una agencia de las Naciones Unidas acerca de la ciudad hospitalaria. Pero nada dicen del informe siguiente, también de una agencia de las Naciones Unidas. ¿Es una verdad a medias o una media mentira?

Que Gaby Torres está marcando un gol cada 63 minutos, con una media de 1.09 goles por partido y participa en un gol cada 47 minutos.

Que ayer había un grupo de pelaos reunidos en la cancha sintética de Betania. ¡Con ganas de llevar el coronavirus a casa de sus padres!

Que JP Morgan llamó a su personal a trabajar, porque notaron que en el llamado teletrabajo disminuyó la productividad. ¡Se pasan rascándose las pelotas!

Que el multimillonario Steve Cohen compró la mayoría de las acciones de los Mets de Nueva York.

Contenido Premium: 0