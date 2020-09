Que la investigación por la droga encaletada en una 4 x 4 donde está involucrado el ex Gobernador de Guna Yala, determinará quién mandó a modificar el vehículo y la droga de dónde salió. ¡Esto se hinchará!

Que hay una banda que anda robando las computadoras de autos Hyundai Elantra. ¡Las afectaciones ya suman varios miles de dólares y las aseguradoras van a exigir a las autoridades que capturen a esos malandros, porque ya hasta se tienen videos de los sujetos!

Que el "Comando" Pino reveló que el cartel del Golfo está metiendo blanca nieves por el Caribe panameño, pero advirtió que no habrá contemplaciones. ¡Caiga quien caiga!

Que reportan 37 bomberos de David picados con el bicho. ¡Le suspendieron las vacaciones al resto!

Que todavía hay PENDEJOS que siguen hablándose casi boca a boca y con las mascarillas que no les cubre la nariz. ¡Son super pendejos!

Que Pedro Sittón se sorprendió porque se encontró en media calle: un brasier, par de zapatos de tacones de punta, un hilo dental, un par de esposas y un antifaz. ¡Coño...eso es como "Las 50 Sombras de Sittón!

Que gobiernos vienen y gobiernos van y todos mantienen olvidado al Instituto Geográfico Tommy Guardia.

Que la Magistrada "Drive In" logró superar la morosidad que le dejó "Pedro Navaja" Mejía. Pero la liquidación de los procesos que no son SPA no va a su ritmo y por la lentitud de otros, es posible que se revalúen medidas.

Que los obreros de proyectos en Condado del Rey se quejan que los tongos del área se la pasan correteando a los vendedores de chichas y empanadas que les venden fiao. ¡Dejen vivir!

Que una mujer que sospechaba que su marido le era infiel escaló como un araña varios pisos por los balcones de un edificio en calle 4ta. Río Abajo. ¡Hermana, búscate a otro!

Que el diputado chiricano Fernando Arce fue otro de los picados por el coronavirus.

Que la Conferencia Episcopal Panameña inició su asamblea anual No. 213, para analizar la situación de la Iglesia Católica y la realidad del país.

Que un informe del Smithsonian revela que en Panamá durante los últimos 20,000 años, el nivel del mar subió más de 100 metros antes de alcanzar niveles cercanos a los actuales hace unos 8,000 años.

Que hay 15 mil apartamentos vacíos en Manhattan. ¿Y cuántos hay en Panamá?

Que estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh aislaron el anticuerpo del coronavirus y lograron un fármaco conocido como Ab8 que podrá ser utilizado como profiláctico contra el Covid.

Que los reporteros radiales de Chiriquí se quejan que los chifean en las conferencias de prensa y eventos oficiales.

Que los productores de Cañas Gordas de Renacimiento reportan que se les está perdiendo la producción de tomates.

Que pasajeros de la ruta Panamá-David reportan que no se viene respetando el control de pasajeros por viajes y en el camino los choferes van recogiendo a Raymundo y a todo el mundo.

Que Facebook está cayendo luego que la Kardashian tuiteó que está congelando sus cuentas en esa red e Instagram y le pidió a sus 67 millones de seguidores que hagan lo mismo. ¡Ay, xuxa!

Que Doris, la de "Los Zapatos" sanciona hoy la ley que aumenta hasta 500 palos el Vale Alimenticio.

Que por el coronavirus, en EEUU está creciendo el negocio de las casas móviles. ¡Pronto puede llegar esa moda por Macondo!