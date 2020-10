Que hace una semana repartieron el amparo de "El Tortugón" y nadie le ha pedido informe al Fiscal. ¡Es casi seguro que viene bajando la no admisión!

Que reportan que David Díaz, uno de los mimados en los tiempos de "La Espía" Isolda, se mantiene operativo en una oficina de Costa del Este.

Que en la reunión de coordinación de los "Todopoderosos" del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se supo la agenda, lo que no sabe es lo que se conversó tras bastidores.

Que la Comunidad Europea le sacó una tarjeta amarilla a Panamá por problemas con la pesca ilegal. ¡Eso era lo que nos faltaba!

Que a los de "Tortugón" le prohibieron fabricar alcohol, menticol y bay rum. ¡Xuxa!

Que es altamente sospechoso que nadie se haya enterado de la organización y celebración de una corrida de toros en Santiago de Veraguas. Y el Gobernador... Y el Jefe de la Policía: ¿dónde estaban?

Que los medios de comunicación más importantes de los Estados Unidos, tradicionalmente enfrentados, coincidían en plantear la posibilidad de que "El Olvidadizo" Biden derrote a "El Pato" Donald. ¡Bueno en el 2016, apenas le daban el 8% de oportunidad a Trump!

Que el Alcalde bocatoreño, miembro del CD, se mostró totalmente opuesto a las observaciones de "Orejita" Roux sobre la creación de corregimientos. Dejó mal parado al Presidente de su partido.

Que en medio de un posible rebrote de la Covid, hay que ser muy irresponsable para llamar a actos de protesta multitudinarios. Ahora es el momento para enfrentar la pandemia juntos.

Que a Flor "Del Mar" la reportaron ante "Funerario" Leblanc y Rigoleto por un tema de despidos.

Que en Washington están desclasificando documentos que aclaran muchos hechos ocurridos de la invasión de 1989. Algunos quedan mal, otros reivindicados. La Historia te ubica donde debes estar.

Que las últimas protestas demostraron que los dueños de busitos escolares están más divididos que una pizza familiar. Se han lanzado toda clase de insultos. Enfrentados, no conseguirán nada.

Que ya van varios proyectos de Ley vetados por inexequibles. ¿Qué pasó con los asesores que no corrigen a tiempo, aspectos que claramente violan la Constitución?

Que para algunos lo del matrimonio tradicional vs igualitario esta desgastado. "La Drive In" puede estar tranquila y proponer lo que considere es o no es constitucional.

Que "El Pato" Donald se disparó una tormenta de tuits autorizando desclasificar todo el cuento del apoyo de Rusia a su campaña que se inventó Hillary.