Que el exembajador Alfaro llegó a la conclusión que, por razones personales, su permanencia en Twitter, ya no es viable. A mis seguidores, gracias. A quienes he podido ofender o perjudicar, mis disculpas. ¡A todos, mis mejores deseos! ¡Xuxa, es que a veces es mejor tomarse un sabático de las redes!

Que el Profe Giraldo está escribiendo su novela autobiográfica "Soy de Aquí y Soy de Allá". ¡De seguro que el prólogo lo escribe "El Barrilete Cósmico"!

Que en Costa Rica reconociendo que "Los Linces" de Panamá capacitaron a los motorizados de la Fuerza Pública tica. ¡Pura Vida Mae!

Que anoche hubo una caravana Pro Familia en los lados de la Calzada de Amador contra el matrimonio igualitario.

Que la OPS y los galenos del grupo MEPCOVID han insistido en la Atención Primaria para enfrentar la pandemia del coronavirus. ¡No podemos volver a la etapa de mandar a pacientes a casa y recetar acetaminofén!

Que el "Gigante" Victorio Sánchez acaba de terminar su libro "En la Cueva del Oso" y ya tiene listo el lanzamiento de un CD con éxitos de agrupaciones panameñas.

Que ayer una juez colombiana le revocó la casa por cárcel que por dos meses le aplicaron al expresidente Álvaro Uribe. Hasta "El Pato" Donald le mandó saludos. ¡Mira tú!

Que los 50 gringos más ricos ahorita valen más de los 165 millones más pobres.

Que ahora pregonan que "Patrón Airlines" es la compañía mejor parada y hasta recomiendan comprar acciones. ¡Estoy limpio!

Que hoy llegan a los "Sin Cuenta": "Pitufo" Vásquez, Astrid Salazar y no se me olvida Mi Jefecito "El Griego". ¡No seas sapo, que por más lisonja que le tires al director, no te va a subir la jornada laboral!

Que el coronel Pedro Ayala sufrió un leve infarto allá en el "Hangar de Peter". ¡Sus amigos le recomiendan que deje de estar tirándose en paracaídas!

Que "Cheito" Castillo anda cabreado, porque tiene como $500 gastado en billetes del pasado "Gordito" y no anuncian cuándo juega. ¡Si no la van hacer pronto, reclama que le devuelvan su plata!