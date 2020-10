Que Juan José no sale del despacho de "Lao Salao" y ya se ganó como 32 melones con la CSS por proveer para la mesa del coronavirus.

Que se lo dijo ayer esta columna: ¡que venía la extensión de la moratoria! y así lo anunció ayer "Cabeza Tibia".

Que grande "Pepe" Mujica en su mensaje de renuncia al Senado uruguayo: en mi jardín no cultivo el odio, porque el odio termina "estupidizando". Me voy porque la pandemia me está echando y no puedo seguir en la política... eso no se juega en los despachos, sino hablando con la gente.

Que después de escuchar al expresidente Mujica, me preguntó cuánta gente habrá por allí "estupidizada".

Que en Macaracas están cabreados por el mal servicio de energía eléctrica y ayer hubo una protesta en el pueblo.

Que el "Monstruo" Justino presentó un extenso recurso de reconsideración cargado de muchas curiosidades para lograr el reintegro de una abogada en el Inamu.

Que ayer hubo un zaperoco en el pleno entre "Morticia" y el Dr. "Crispy". ¿Tú eres el que manda o qué?

Que Amazon gastó 7 mil melones en publicidad en el 2019, es decir 21 mil palos cada minuto.

Que el exalcalde Giualani insiste que en la laptoo de Hunter Biden encontraron pornografía infantil. Además el Senado iniciará una investigación por tráfico de influencia. ¡Xuxa, y qué dirá "El Olvidadizo" Joe?

Que anoche mientras "El Pato" Donald y "El Olvidadizo" Joe estaban en su debate, pasó cerquita de la Tierra el asteroide "2020 TGI". ¡Y vendrán cosas peores, decía el predicador!

Que se quejan que en Senafront hay un oficial de alto rango que no respeta permisos, ni incapacidades. ¡Todo le vale vergara!

Que por los lados del área de Howard tienen chequeados a dos mayores del ala aérea por conspirar contra otro oficial. ¡Firme!

Que con la apertura de las playas, las autoridades de salud han armado un guacho que nadie entiende. Habla, Paquito, habla la dra. Berrío, habla Eyra y hasta Montilla dice algo distinto. ¡Una sola voz, y ya!

Que en el Club Unión ya hay dos grupos de análisis, integrados por gente con mucho poder económico, calculando a cuál candidato a la presidencia respaldarán en el lejano 2024. En plena pandemia ¡Ñoooó!

Que en un patio del Chorrillo, cerca de la popular Plaza Amador, donde parquea mucha gente joven, sobresale una pancarta, muy rústica con esta leyenda: ¡LLEGA, CARNE FRESCA, ATRÉVETE!. ¿Con quien será?

Que tremenda campañita la que le han montado a Carlos Araúz, por su presunta militancia color naranja. Lo acusan de decir, lo que dice, por su militancia política a favor de Ricardo Lombana. Debe aclararlo lo antes posible.

Que la poderosa maquinaria de comunicación del Vaticano, tuvo que desempeñarse a fondo, para aclarar lo que quiso decir el Papa Francisco sobre la unión civil LGTB.

Que Apede entregó ayer a Marta Lewis Navarro de Cardoze la medalla Vicente Pascual Barquero. ¡Egresada de Las Esclavas y comprometida con mejorar la educación en Panamá!

Que los chinos de GAC Motor -en plena pandemia- inauguraron ayer una sucursal en calle 50.

Que el IMA le pagó casi 235 mil palos a productores de Chiriquí.