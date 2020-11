Que la especulación irresponsable continúa entre algunos malos comerciantes de “Merca Panamá”. Sin una escasez real de productos, abusan de la buena fe de los consumidores. ¿Y, la ACODECO, existe, ah?

Que también son imperdonables las fiestas que no cesan. En el fin de semana, las pachangas no pararon. En todos los niveles sociales. Ni el Covid-19, ni las tragedias en Chiriquí y Bocas, los ayudaron a recapacitar.

Que a los periodistas criollos que se les ocurrió defender la censura de los medios de USA al "Pato" Donald le ha caído palo desde el Norte, Sur, el Este y el Oeste.

Que Melania salió ayer a apoyar al "Pato" Donald. Los que no dicen nada son Mike Pence y Pompe-Yo sobre los gritos de “Fraude” que lanza Trump. ¿Raro, no? Ni media palabra dicha.

Que observadores desapasionados están notando que mucha basura se está acumulando en varios corregimientos. Y, ni hablar, de San Miguelito. Ese basural creciendo, es igual a más enfermedades. ¡Ojo!.

Que Carlitos Aguilar e Ileana Gólcher en medio de una polémica por la nueva Ley de Cultura. La profesora sostiene que México, Chile y Brasil, son líderes. El Ministro aseguró que es la más avanzada de América.

Que mi Jefecito El Griego me va botar. El "Cecs" Fábregas, Presidente de la Tremenda Corte, fue el que dio las gracias al SENAN, por el puente aéreo y no "Nachy" como puse ayer. ¡Ya me parezco a "Ol-Biden"!

Que al al Diario de la 12 de octubre le tomó 36 meses en darnos la razón, sobre la comedia bufa de la audiencia de Acuerdos de Pena con Jodebrecht. Pero todavía defienden a "La Espía" Isolda y a Zuleyka.

Que un chusco pregunta si sabrá el Tío Bobby cuánta leche para bebes y cuánta comida para ancianos podría adquirirse si paga el casi millón de balboas que debe al Tesoro Nacional.

Que murió el empresario venezolano Oswaldo Cisneros.

Que las operaciones de Vram Holding de la bogotana Adriana ha despertado el interés de la justicia de USA por sus nexos con Álex Saab y Álvaro Pulido. ¡Por acá por Macondo hubo varias transacciones!

Que las grabaciones al exguerrillero Santrich, Marlon Marín y Vincent Schifano realizadas en febrero y marzo de 2017, se hablaba de lavar y planchar en la banca panameña.

Que Ortiz Moreira anda cabreado con una empresa de servicio telefónico, porque no tiene forma de presentar un reclamo. ¡Atiendan al hombre!

Que hoy llegan a los "Sin Cuenta" el periodista Valerio Ábrego, el "John Gres" chiricano. Otro que llega a los "Sin Cuenta" es Rodrigo Alonso Pinzón, el exjefe de operaciones de los "Boinas Negras". ¡Fiesta en el barrio!

Que en la tierra de Couture y el Decálogo del Abogado, un Juzgado y luego un Tribunal de Apelaciones, en una extradición pedida por "La Espía" Isolda sobre "Jodebrecht", le negaron por cuestiones de forma. ¡Tomen nota y aprendan!

Que cuatros funcionarios de la administración del "Pato" Donald ya dejaron el plumero. ¿Quién dijo miedo?

Que el embajador de Panamá en Bolivia, Kike Garrido estuvo en la toma de posesión del presidente Luis Arce.

Que "Paquito" Sucre y el Minsa alegan que al puesto de hisopado del Remón se puede llegar sin cita previa. Ayer fue una joven que tenía síntomas, no había nadie en espera y la rebotaron: ¡llame y haga cita!. ¡La chica tuvo que romper la alcancía y pagar $50 palos para hacerse la prueba en un hospital privado!