Que Ramón Arias pregunta ahora después de las revelaciones del exfiscal del Brasil, ¿qué pensarán todos esos que defendían a "La Espía" Isolda en medios y redes? ¿Reconocerán ahora su complicidad para socavar la justicia? ¡Ella -a lo mejor diría- que todo es un refrito o un sofrito!

Que ocurriría si se pide y se logra que en audiencia en Panamá se le reciba testimonio al ex Fiscal General del Brasil, Rodrigo Janot y a sus colaboradores Vladimir Aras y Georgia Diogo?

Publicidad

Que por mientras, ya están gestionando la traducción al español del libro del ex Fiscal General Janot y que venga a Panamá a presentarlo. ¡A lo mejor David Díaz hace la presentación!

Que un chusco pide no ofender a Rodrigo Janot comparándolo con Ugaz. El peruano solo se atrevió a ir contra Fujimori cuando éste salió del Perú, quien no fue condenado por lo que adelantó Ugaz. Janot se la enfiló al entonces Presidente Temer estando en el poder.

Que el nuevo secretario de Defensa del "Pato" Donald ordenó que "todas las guerras deben terminar", porque no somos un pueblo de guerra perpetua.

Que parece que a "Pedro Navaja" Mejía le revocaron el poder los de FCC.

Que por los predios de Clayton, dos Oficiales fruncieron el ceño, cuando en TVN la Niña Camila confesó que a "Ol-Biden" lo veía como el candidato “vainilla”. No les sonó muy diplomático. ¡Jejeje!

Que en Instagram hay un rife-rafe, entre la "Katrina" y Gaby Garrido, para ver cuál de las dos, postea fotos más atrevidas. Hasta ahora, unos morbosos internautas las tienen empatadas.

Que "El Loco" fue ayer al Tribunal Electoral para que le certificaran que ya su partido "RM" cumplió la meta para ser reconocido como colectivo legalmente constituido.

Que en el Vaticano jamás, nunca antes, la muerte de un Cardenal de la Iglesia católica despertó alivio. Ocurrió ayer, por primera vez, con el deceso de Henryk Gulbinowicz, en vida acusado de abusos sexuales.

Que "Plátano" Maduro le dijo a los peruanos que si quieren le mandan a Juan "Hot Dog". ¡Fue fino ese chiste!

Que si una Juez y luego un Tribunal de Apelaciones del Uruguay no concedan una extradición, pues la Fiscalía panameña no es la idónea para solicitarlo, es ponerle un alto a la arbitrariedad y no un favor a la impunidad.

Que igual, cuando un Juez, un Tribunal colegiado o la Corte Suprema, no avalan un linchamiento mediático hecho en un juicio paralelo, no es impunidad, es ponerle fin a la arbitrariedad.

Que la última de algunos promotores “juega-vivos” es venderte propiedades con menos metros cuadrados de los pagados. La UNCUREPA está recibiendo denuncias, y descubriendo atracos sin nombre.

Que en Chitré se está denunciando públicamente la venta en casas particulares, de medicinas previamente adquiridas en el Seguro Social. Este es un escándalo que las autoridades tienen que investigar

Que la pornografía, entre menores de edad, está creciendo como la espuma. Las autoridades tienen que ponerle un freno a esta moda, de una vez. Rastrearlos es facilito, lo que hace falta son duras sanciones.

Que ayer fue necesario rescatar a ocupantes de varias naves que se hicieron a la mar, a pesar de todas las prohibiciones y alertas publicadas. En Isla Perico, casi casi se mueren 2, arrastrados por fuertes vientos.

Que la actriz Kate Katzman fue elegida para el film Panamá , uniéndose a Cole Hauser y Mel Gibson y que está programada para filmarse el próximo mes en Puerto Rico.

Que hay bolas de que CNN será vendida a Jeff Bezos.