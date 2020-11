Que ayer al exalcalde Rudy Giuliani se le regó el tinte en plena conferencia de prensa para denunciar el fraude contra "El Pato" Donald. ¡Debió llamar al "Hípico" Sittón para que le recomendara el Just For Men fórmula original! ¡Se hace un shampoo y ese betún no se derrite!

Y hablando del "Hípico" Sittón ayer la tiró un scud al Tío "Homero Simpson" luego que éste salió a cuestionar que en plena pandemia no se les pague regularmente a las enfermeras, pero Sidney agregó: ¿y cómo es posible que en pandemia, contribuyentes que adeudan millones evadan sus responsabilidades? ¡Gancho al hígado!

Que la gente de PRISA venderá ahora sus emisoras incluidas las de Panamá a Kiss Media, cuya transacción con "El Patrón" se cayó.

Que Panamá comprará en 4 palos la vacuna de Astrazeneca.

Que en USA acaban de ratificar a "Jaime Cuentos" como embajador en la tierra del "Plátano" Maduro.

Que al "Rey de la Gambeta" le sacaron tarjeta roja por un lío con el hijo del "paisa" Guido. ¡Si ustedes tienen hermanas... por favor No me la traigan!

Que ayer el juez desestimó una demanda que buscaba impedir que los funcionarios de Arizona certificaran a "Ol-Biden" como el ganador del estado, lo que provocó un revés para "El Pato" Trump.

Que el Tribunal Electoral suspendió a una funcionaria de Atención al Usuario por posible mala prestación del servicio de inscripción a los partidos.

Que Ramiro Vásquez Chambonnet se recupera en el hospital. ¡Extrañando los análisis y las muelas políticas!

Que ayer zarpó el barco Star Balboa desde Trinidad y Tobago,luego que su tripulación permaneció tres meses retenida en busca de una droga inexistente.

Que no inviten a la misma fiesta a "Morticia" y a "El Micho Fenicio". ¡Lo del presupuesto para el internet escolar provocó chispas!

Que el tema de "Pedro Navaja" Mejía y FCC será tema de debate la otra semana en el Colegio de Abogado.

Que la Lotería tendrá que promocionar sus sorteos, para ver si aumentan las ventas.

Que el Loco recibió ayer la certificación electoral de que completó inscripción de RM.