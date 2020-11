Que un viejo proletario pregunta si ese decreto que emitieron ayer "Paquito" Sucre y "Cabeza Tibia" llamándolos de vuelta al trabajo, es la solución final. ¡Xuxa, el Covid está rompiendo récord de contagio cada día!

Que un jodedor alega que "Nito" quiere cerrar brechas, pero llama a un "Lago". ¡Pura contradicción!

Que a “Carne Fresca” Valenzuela lo pillaron con su par de tragos adentro, y hasta bastante alegre. Le pusieron su multita de 150 palos, le bajaron puntos en su licencia y la legión de "amigos" que tiene corrió a filmarlo y a circular el video por las redes antisociales.

Que hay todo un bochinche entre la "Tepesita" y su novio. Ella lo llama infiel, él la denuncia por violencia doméstica. ¡Eso está como para una novela!

Que hay unos perversos preguntando si los de "Actúa" que hicieron fraude en la USMA eran protegidos de "La Chilindrina". ¡No sean malvados!

Que McKoy reporta que "Chalo" González remangó un taxi por detrás y que el afectado está a la espera de que le resuelvan.

Que "El Loco" anuncia que apoya el cierre de brechas que propone "Cabeza Tibia" pero sostiene que para que sea efectivo, tiene que haber paz y unidad completa. El equipo gubernamental debe sacar sus manos de la justicia y dejar sus tempranas aspiraciones electorales a un lado. ¿Oiste "Gaby"?

Que "Kung Fu Panda" Fanovich dijo ayer en la Comisión de Presupuesto que el excontralor Fredy "Delta" debería estar "preso" por el desgreño que dejaron en las finanzas públicas. Le preguntó a Alexander porqué no presentó denuncia por el maquillaje de cifras.

Que la lucha legal en la elección en USA sigue. El miércoles la exfiscal Sidney Powell presentó sus demandas por fraudes en Michigan y Georgia.

Que el Palacio del barrio Sucre en David hay una guerra fría entre el alcalde y su vicealcaldesa. ¡Saquen a Yansy del congelador!

Que esta semana se nos fue en Natá, el gran Hadulfo Vásquez Gálvez, el de "Truenos y Centellas".

Que Sidney Sittón celebró ayer de que callada manera sus "Sin Cuenta". ¡Gastó como 200 palos en billetes del "Powerball" para ver si ganaba el premio de 216 melones!

Que ha sido muy lamentada la desaparición física del Obispo Ashley. Fue un hombre de Dios, un tanto taciturno, que calladito hacía el bien, y a diario enseñaba con su ejemplo y con su humildad. ¡Quedan pocos como él!

Que el "Tanquesito de Gas" debe darse su vuelta por “Salsipuedes”. Los microempresarios de esa popular arteria, están que se cortan las venas. Ventas muy bajas, y filtraciones en sus kioscos recién estrenados.

Que periódicamente, Ericka Moynés debe seguirle informando al país, cómo avanza la compra de la anhelada vacuna contra la maldita Covid. Esa explicación constante, la población la está exigiendo a gritos.

Que en la USMA, pareciera que no han entendido el tamaño de la gravísima lesión que el fraude descubierto en las últimas elecciones le ha hecho a esa Universidad. ¡Pilas reaccionen!

Que desde ayer al mediodía circula una lista con nombres de personalidades locales, a las que la Embajada de Clayton les habría cancelado sus visas para ir a ver al ratón Micky. ¡Xuxa quiénes serán!

Que el Instituto Schiller está convocado a una “Comisión Investigadora Internacional por la Verdad en Elecciones” de USA.

Que tal como se esperaba, el Diario de la 12 de octubre no asimila que no hubo delito en el caso de la Caja de Ahorros. No hay impunidad cuando se pone fin a la arbitrariedad. ¡Ahora lo que sigue es ir detrás de los arbitrarios!

Que la Sala Penal confirmó en el caso de la CA que al no admitirse la casación del Fiscal de "La Espía" Isolda, se mantiene en firme la decisión del Juzgado y del Segundo Tribunal, que no hubo delito y por eso se sobreseyó definitivamente.